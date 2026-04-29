Tin sáng 29/4: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7; Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 28/4, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. VTC News đưa tin.

Trong đó, dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tương đương 8%).

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ).

Theo đại diện Bộ Nội vụ, ngày 24/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo Nghị định này. Trên cơ sở kết luận thẩm định, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bộ Công thương cập nhật lịch điều hành giá xăng dầu mới dịp lễ 30/4

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Sở Công Thương các địa phương, các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu. Thông tin trên Nhà Báo và Công luận.

Cục cho biết, căn cứ vào Nghị định 80/2023, Nghị định 95/2021 và Nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu nêu rõ: Thời gian điều chỉnh giá xăng sẽ được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần. Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

Ngày mai sẽ điều chỉnh giá xăng trước một ngày. Ảnh minh họa

Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Như vậy, thứ Năm tuần này (ngày 30/4) là ngày điều hành giá xăng dầu, nhưng trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (kéo dài từ 30/4 đến hết 3/5). Do đó, việc điều hành sẽ được thực hiện sớm hơn 1 ngày, vào hôm nay - thứ Tư (ngày 29/4).

Bác tin đồn 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Đây là khẳng định của ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, người trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) mất tích khi leo núi Tam Đảo đăng trên Tiền Phong online.

Lực lượng chức năng cùng các thành viên leo núi chuyên nghiệp xuyên đêm tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng gia đình Tuấn Anh phải chi tiền cho lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, gây bức xúc trong dư luận và đặc biệt là những người trực tiếp tham gia cứu nạn. Ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù khẳng định, đây là thông tin sai sự thật. Đây là thông tin bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nỗ lực tham gia tìm kiếm. "Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định", ông Năm nói.

Ông Năm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nam sinh mất tích, địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, y tế cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Công tác cứu nạn được triển khai khẩn trương, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người gặp nạn. Ông khẳng định đây là trách nhiệm của địa phương và lực lượng chức năng.

Ngăn chặn kịp thời 9 thiếu niên vào TPHCM tìm 'việc nhẹ lương cao'

Các em nhỏ rời địa phương vào TPHCM tìm việc được lực lượng công an ngăn chặn kịp thời và đưa các em về nhà an toàn. Ảnh: CALĐ.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, ngay khi tiếp nhận tin báo của gia đình về việc các cháu nhỏ độ tuổi từ 12 đến 15 được giới thiệu việc làm tại TPHCM với mức lương hấp dẫn, Công an xã Quảng Hòa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh. Qua xác minh ban đầu, vụ việc có dấu hiệu dụ dỗ , lôi kéo người chưa đủ tuổi lao động. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Công an xã Quảng Hòa đã kịp thời ngăn chặn 2 đợt di chuyển của nhóm thanh thiếu niên khi đang trên đường rời địa phương.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Gia đình cần tăng cường quản lý, quan tâm đến con em, nhất là các mối quan hệ trên không gian mạng.

Mỗi người dân cần chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, thông báo các dấu hiệu nghi vấn nhằm phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026 (từ ngày 30/4 đến 3/5), thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với đặc trưng chung là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở nhiều nơi. VOV đưa tin.

Thời tiết dịp nghỉ lễ trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ chiều tối ngày 2 đến 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng duy trì hình thái tương tự, riêng ngày 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng Hà Nội, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25°C, cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nhìn chung, thời tiết dịp nghỉ lễ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch, tuy nhiên người dân cần lưu ý hiện tượng mưa dông vào chiều tối và nguy cơ nắng nóng tại khu vực Nam Bộ để có kế hoạch di chuyển phù hợp.