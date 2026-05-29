Tin sáng 29/5: Hà Nội dự kiến thu phí xe cá nhân vào Vành đai 1 từ năm 2028; cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân khi đóng phí bảo hiểm

Hà Nội dự kiến thu phí xe cá nhân vào Vành đai 1 từ năm 2028

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố. VTC News đưa tin.

Hà Nội dự kiến thu phí xe vào Vành đai 1 từ năm 2028 nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Theo nội dung dự thảo, thành phố thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khu vực trong Vành đai 1 dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028, khu vực trong Vành đai 2 từ ngày 1/1/2030 và khu vực trong Vành đai 3 từ ngày 1/1/2032.

UBND TP Hà Nội sẽ xây dựng đề án thu phí và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân khi đóng phí bảo hiểm Manulife, Prudential, Dai-ichi, Bao Viet,...

Thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch bảo hiểm nhân thọ trực tuyến mang tính sát thương rất cao đối với nạn nhân. Để tự bảo vệ mình và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi nêu trên, Nhịp sống thị trường dẫn theo các hướng dẫn từ cơ quan công an, cho hay người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng vệ sau:

Khi thanh toán phí bảo hiểm định kỳ hay phí hợp đồng mới, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cá nhân (kể cả người tự xưng là giám đốc kinh doanh hay quản lý bảo hiểm). Chỉ thực hiện chuyển khoản vào đúng số tài khoản mang tên Công ty Bảo hiểm Nhân thọ hoặc thanh toán qua các cổng thanh toán chính thức trên ứng dụng của hãng.

Chỉ tìm hiểu thông tin và tải ứng dụng từ các nền tảng chính thống (App Store, CH Play). Kiểm tra kỹ tên miền website (thường kết thúc bằng .vn hoặc .com.vn và có biểu tượng ổ khóa bảo mật).

Không gửi ảnh chụp 2 mặt CCCD, thẻ tín dụng hoặc hồ sơ y tế qua các ứng dụng nhắn tin (Zalo, Messenger) cho người lạ khi chưa xác minh được danh tính tư vấn viên qua tổng đài chính thức của công ty bảo hiểm. Không bao giờ cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Phải tự mình đọc kỹ "Bảng minh họa quyền lợi", "Điều khoản loại trừ" và trực tiếp thao tác xác nhận trên thiết bị của mình, không giao điện thoại cho người khác thao tác hộ. Tận dụng tối đa thời gian "21 ngày cân nhắc" để rà soát lại toàn bộ nội dung hợp đồng gửi về email.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên mạng

Bộ Tài chính cho biết đã có Công văn số 1314/CNTT-ATANM ngày 26/5/2026 gửi các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ xử lý, gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng. Đây là một trong nhiều giải pháp đang được Bộ Tài chính triển khai nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và phòng, chống các hành vi lợi dụng danh nghĩa Bộ Tài chính để lừa đảo người dân, doanh nghiệp. Báo Nhân Dân đưa tin.

Một số trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của Bộ, đặc biệt là Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ: https://www.mof.gov.vn/.

Bộ Tài chính cũng lưu ý người dân, doanh nghiệp cần đặc biệt cảnh giác trước các thông báo có nội dung mang tính “khẩn cấp”, “cơ hội có hạn” hoặc hứa hẹn các lợi ích tài chính bất thường. Đây là những chiêu thức phổ biến mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để tạo áp lực tâm lý, khiến người dân đưa ra quyết định nhanh chóng mà không kịp kiểm chứng thông tin.

Đồng thời, Bộ Tài chính khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên chủ động kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Tin vui cho giáo viên từ 7/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CSGD) và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.

Nghị định có hiệu lực từ 7/7. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Miền Bắc lại sắp đón đợt nắng nóng mới, cường độ thế nào?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn từ tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ từ ngày 29-31/5 phổ biến ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33-35 độ. Từ ngày ngày 1/5-6/6, trời nắng, khu vực đồng bằng và Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng nhưng với mức nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng từ 35-37 độ.

Đầu tháng 6 miền Bắc lại đón đợt nắng nóng mới.

Khu vực từ Thanh Hóa-Tp. Đà Nẵng, khu vực tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (cũ) trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày 29/5 nắng nóng giảm dần, tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, nhiệt độ 35-37 độ; ngày 30/5 nắng nóng miền Trung cơ bản kết thúc.

Từ ngày 1-5/6, khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa-Tp. Đà Nẵng) xuất hiện lại tình trạng nắng nóng 35-38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài, mưa dông thường xảy ra vào buổi chiều tối.