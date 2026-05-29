Số hóa thông tin các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tổ chức sớm việc lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc sự hy sinh của các liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: X.D.

Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đang an táng 10.197 ngôi mộ. Trong đó, có 8.967 mộ đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin. Hoạt động lấy mẫu sớm nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Đồng thời, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Việc giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Những mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được lực lượng chuyên môn lưu trữ, bảo quản và bàn giao giám định ADN theo quy định, góp phần sớm trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Trong đợt này, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức sử dụng phần mềm số hóa, quản lý thông tin theo hướng dẫn của cấp trên đối với các phần mộ.

Trong quá trình thực hiện công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn quy trình.

Qua đó, giúp các đơn vị nắm vững trình tự, quy trình để triển khai thực hiện việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại các địa phương trong thời gian tới.