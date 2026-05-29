Số hóa thông tin các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước

Thứ sáu, 13:11 29/05/2026 | Xã hội
GĐXH - Ngoài công tác lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, lực lượng chức năng còn tiến hành sử dụng phần mềm số hóa, quản lý thông tin các phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tổ chức sớm việc lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc sự hy sinh của các liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: X.D.

Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đang an táng 10.197 ngôi mộ. Trong đó, có 8.967 mộ đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin. Hoạt động lấy mẫu sớm nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Đồng thời, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Việc giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Những mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được lực lượng chuyên môn lưu trữ, bảo quản và bàn giao giám định ADN theo quy định, góp phần sớm trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Trong đợt này, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức sử dụng phần mềm số hóa, quản lý thông tin theo hướng dẫn của cấp trên đối với các phần mộ.

Trong quá trình thực hiện công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Trị cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn quy trình. 

Qua đó, giúp các đơn vị nắm vững trình tự, quy trình để triển khai thực hiện việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại các địa phương trong thời gian tới.

Số hóa thông tin các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất cả nước - Ảnh 3.

GĐXH - Trong chương trình tri ân liệt sĩ dịp Tết, mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ tái hiện rõ nét hình ảnh người lính đã hy sinh mà còn nối dài ký ức, bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh và thắp lên một mùa xuân ý nghĩa đối với các gia đình.

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030" phải chuyển từ mức đề xuất giải pháp sang kế hoạch hành động cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng cho từng lưu vực, từng dự án.

GĐXH - Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy “núp bóng” thuốc lá “Dominix” hoạt động tại địa bàn xã Nam Phước. Nhóm đối tượng này chuyên bán thuốc lá “Dominix” có tẩm chất ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng.

Ngày 27/5/2026, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1268/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm PGS.TS. Kiều Xuân Thực giữ chức vụ Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

GĐXH - Sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

GĐXH - Không cần quá phô trương hay thích trở thành tâm điểm, những con giáp dưới đây vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ tính cách chân thành, khiêm nhường và biết nghĩ cho người khác.

GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, rà soát 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, cương quyết thu hồi các dự án vi phạm.

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang điều tra vụ người đàn ông tử vong tại nhà riêng trong tình trạng khỏa thân.

GĐXH - Dưới đây là các thông tin chi tiết khi muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam theo Thông tư 50/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

GĐXH - Mai Thế Nhân (nghệ danh Mr. Nhân) - một gương mặt quen thuộc với giới Rap underground khu vực phía Nam vừa bị bắt để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.

