Tin sáng 3/11: Nhận được tin nhắn có nội dung sau, hãy xóa ngay lập tức; Hà Nội điều chỉnh hướng đi cho phương tiện khi sửa cầu Trần Nhật Duật

Nhận được tin nhắn có nội dung sau, hãy xóa ngay lập tức Theo cảnh báo từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các tin nhắn mạo danh như “phí cầu đường chưa thanh toán”, “bưu kiện chưa giao”, “hoàn tiền Amazon”, “khóa tài khoản ngân hàng” hay “xác minh iCloud” đang lan rộng trên toàn cầu với tốc độ đáng báo động.

Phần lớn các chiến dịch lừa đảo được thực hiện bằng công cụ tự động và SIM rác, cho phép tin nhắn được gửi hàng loạt tới người dùng. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Báo cáo của Wall Street Journal cho biết, các nhóm tội phạm mạng đã kiếm được hơn 1 tỷ USD từ hoạt động lừa đảo qua tin nhắn, trong khi hãng bảo mật BioCatch ghi nhận số vụ SMS phishing (giả mạo tin nhắn) tăng gấp 10 lần chỉ trong năm qua.

Trước thực trạng đó, Apple đã triển khai bộ lọc “Người gửi không xác định” (Unknown Senders Filter) trong iOS 26.

Tính năng này tự động phát hiện, phân loại và chuyển các tin nhắn nghi ngờ là rác hoặc lừa đảo vào mục “Thư rác” (Junk) trong ứng dụng Tin nhắn (Messages).

Người dùng sẽ không nhận thông báo, không thể phản hồi hoặc bấm vào liên kết trong những tin nhắn bị chặn, trừ khi chủ động khôi phục chúng về Hộp thư đến.

Để kiểm tra, bạn có thể vào: Cài đặt > Tin nhắn > Người gửi không xác định, và đảm bảo công tắc đang ở trạng thái bật.

Nếu phát hiện tin nhắn quan trọng bị lọc nhầm, người dùng có thể:

- Mở ứng dụng Tin nhắn,

- Chọn Thư rác từ menu góc trên bên phải,

- Và khôi phục thủ công tin nhắn cần thiết.



Ngược lại, nếu gặp nội dung khả nghi, tốt nhất là xóa ngay để tránh rủi ro bị dẫn tới trang web giả mạo hoặc cài đặt phần mềm độc hại.

Hà Nội điều chỉnh hướng đi cho phương tiện khi sửa cầu Trần Nhật Duật

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến phố để phục vụ sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật. Theo thông báo, phục vụ thi công sửa chữa cầu Trần Nhật Duật (Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng), toàn bộ làn đường dành cho xe cơ giới, xe thô sơ và người đi bộ theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm sẽ tạm thời cấm lưu thông. VietnamNet đưa tin.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh giao thông phục vụ sửa chữa cầu Trần Nhật Duật. Ảnh: Đ.H.

Các phương tiện di chuyển theo hướng Long Biên – Xuân Quan sẽ được hướng dẫn đi qua cầu Chương Dương.

Trong thời gian này, các phương tiện ô tô đi qua cầu Chương Dương (hướng Hoàn Kiếm – Bồ Đề) không được rẽ phải hoặc quay đầu tại nút giao lối rẽ đê Xuân Quan trong giờ cao điểm (sáng từ 6h00 – 9h30; chiều từ 16h00 – 19h30).

Thay vào đó, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo tuyến: cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ – Hồng Tiến – Long Biên – Xuân Quan.

Đồng thời, cấm ô tô quay đầu (theo chiều cầu Chương Dương đi trung tâm Long Biên) tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Văn Cừ – khu vực ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ (đối diện Chi cục Hải quan) trong giờ cao điểm buổi sáng (từ 6h00 – 9h30, trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

Thời gian thực hiện: Từ 0h00 ngày 1/11/2025 đến 24h00 ngày 31/12/2025.

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho rằng cụ bà V.T.C (SN 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) bị ngập lụt nhiều ngày và không có gì ăn. Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cùng lực lượng đang ngày đêm nỗ lực cứu trợ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Bà L.T.H thừa nhận nội dung trong video mình đăng tải trước đó là không đúng sự thật.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định người đăng tải là bà L.T.H (SN 1997, trú tại địa phương) - chủ tài khoản Facebook cùng tên. Cơ quan Công an đã mời bà H. đến trụ sở làm việc. Tại đây, người phụ nữ này thừa nhận nội dung trong video là sai sự thật. Thực tế, trong thời gian mưa lũ, cụ V.T.C đã được chính quyền và các mạnh thường quân hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Hiện Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Từ 1/11/2025, người dân sử dụng VNeID có thêm tin vui

Theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người dân không cần xuất trình giấy tờ đã có trên VNeID khi chứng thực. Nghị định có hiệu lực từ 1/11/2025. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Cụ thể, theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 280/2025/NĐ-CP, bổ sung khoản 8 và khoản 9 vào Điều 9 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, quy định rõ:

- Không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.

- Trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

Điều này có nghĩa là từ ngày 1/11/2025, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VneID, không cần phải mang theo hàng loạt giấy tờ gốc hay bản sao khi đi chứng thực, một bước tiến lớn trong cải cách, tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Sạt lở vùi lấp 6 căn nhà, công an giải cứu người đàn ông trong đống bùn lầy

Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân. Lực lượng Công an xã Phước Thành nhanh chóng phối hợp với các lực lượng và người dân tổ chức cứu nạn. VTC đưa tin.

Lực lượng chức năng bới trong lớp bùn đất để đưa nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân bị vùi trong bùn đất được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phước Thành. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.