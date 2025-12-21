Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng về ứng dụng VNeID của tất cả người dân cả nước

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm – Đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030” diễn ra ngày 20-12, nhiều định hướng chiến lược quan trọng đã được đưa ra nhằm thúc đẩy vai trò của dữ liệu trong phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại diễn đàn, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, nhấn mạnh dữ liệu là nguồn lực đầu vào, là tư liệu sản xuất chủ yếu để tạo ra giá trị mới. Theo ông, dữ liệu không chỉ là tài nguyên thông tin mà còn là tài sản kinh tế đặc biệt, có thể trao đổi, định giá và thương mại hóa trong nền kinh tế số.

Nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia

Đánh giá thực trạng, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho rằng Việt Nam hiện mới ở giai đoạn xây nền móng ban đầu của nền kinh tế dữ liệu. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát huy vai trò cốt lõi, song các cơ sở dữ liệu khác vẫn chưa được khai thác tương xứng. Nếu hình thành và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với bốn trụ cột gồm con người, vật phẩm, địa điểm và hoạt động, tiềm năng tạo giá trị sẽ được mở rộng đáng kể.

Các “điểm nghẽn” lớn cũng được chỉ ra, như nghịch lý có dữ liệu nhưng thiếu dữ liệu sống động, hay mâu thuẫn giữa có nền tảng nhưng thiếu hệ sinh thái. Dù ứng dụng VNeID đã có khoảng 67 triệu tài khoản, song chưa thực sự trở thành một “siêu nền tảng”, chưa mang lại trải nghiệm số liền mạch cho người dân và doanh nghiệp, trong khi mô hình kinh tế dữ liệu quốc gia vẫn chưa được xác định rõ.

Trên cơ sở đó, năm đột phá trọng tâm được đề xuất gồm: xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế dữ liệu; hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở phục vụ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia, trở thành điểm truy cập duy nhất kết nối Nhà nước – doanh nghiệp – người dân; triển khai chiến lược phát triển công dân số quốc gia nhằm giải quyết bài toán nguồn nhân lực cho xã hội số; và hoàn thiện khung kiến trúc dữ liệu quốc gia cùng cơ chế vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Những tiện ích nổi bật của ứng dụng VNeID

Ví giấy tờ: Với tiện ích ví giấy tờ thì công dân có thể:

Tích hợp giấy tờ: Tích hợp các loại giấy tờ vào ứng dụng VNeID gồm: Đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ BHYT.

Xuất trình giấy tờ: Xuất trình thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID khi đi khám chữa bệnh; xuất trình đăng ký xe và giấy phép lái xe khi CSGT kiểm tra; xuất trình CCCD/thẻ căn cước.

Căn cước điện tử:

Từ ngày 01/7/2024, đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì ứng dụng VNeID đã hiển thị căn cước điện tử, còn đối với công dân chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì sẽ được hiển thị căn cước điện tử khi được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Thông báo lưu trú:

Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú;

Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Hiện nay, công dân có thể thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID.

Đăng ký tạm trú:

Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Hiện nay, công dân có thể đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, đăng ký tạm trú qua VNeID đang được thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Nam.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Đăng ký cấp lý lịch tư pháp qua VNeID đang được thí điểm tại Thừa Thiên – Huế và Hà Nội

Tố giác tội phạm:

Hiện nay, công dân có thể tố giác tội phạm trên VNeID với một số tội, đơn cử như:

Cảnh báo thủ đoạn phạm tội:

Tiện ích này cung cấp các bài viết cảnh báo về thủ đoạn phạm tội như: thủ đoạn giả mạo QR code, thủ đoạn lợi dụng việc khách hàng gặp khó khăn khi thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học để chiếm đoạt thông tin và lừa đảo chiếm đoạt tài sản,…

Sổ hộ khẩu điện tử:

Tiện ích "Thông tin cư trú" cho công dân biết được tất cả các thông tin cá nhân và thông tin cư trú của mình như nơi đăng ký thường trú, chủ hộ, thông tin của tất cả các thành viên trong hộ khẩu,…