Bé gái 12 tuổi bị bố đánh nhập viện

Chủ nhật, 18:09 21/12/2025 | Pháp luật
Nguyễn Thị Thanh Loan
Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị bố nghi ngờ lấy trộm tiền, dùng vật cứng đánh gây thương tích khắp người, phải nhập viện.

Ngày 21/12, lãnh đạo phường Tây Hiếu cho biết công an đã triệu tập người bố ngụ trên địa bàn, lập biên bản sự việc và đang xem xét hướng xử lý. Bước đầu, người này thừa nhận đã nóng giận khi nghi ngờ con gái học lớp 7 tự ý lấy tiền tiết kiệm để chi tiêu nên không kiểm soát được hành vi.

Bé gái 12 tuổi bị bố đánh nhập viện - Ảnh 1.

Vết thương trên người bé gái do bị bố đánh. Ảnh:

Gia đình bé gái có hai chị em, bố mẹ đã ly hôn vài năm trước, em sống cùng bố và ông bà nội tại phường Tây Hiếu (trước đây thuộc thị xã Thái Hòa).

Bốn ngày trước, bé bị bố dùng vật cứng đánh chấn thương vùng chân. Em được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc thăm khám. Sau nhiều ngày điều trị, các vết hằn và bầm tím trên cơ thể vẫn chưa hết. Sau sự việc, phía bên ngoại đề nghị được đón cháu về chăm sóc.

"Hiện cháu vẫn đau nhức tại các vết thương, tâm lý chưa ổn định", lãnh đạo phường Tây Hiếu nói.

