Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ lẩn trốn tại Đồng Nai

Ngày 21/12, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2006, thường trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ).

Theo hồ sơ, ngày 09/11/2023, Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì (cũ) khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng Vũ đã bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.

Đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ bị bắt khi đang lẩn trốn.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 20/12/2025, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ thành công đối tượng tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.