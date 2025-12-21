Phơi bày kịch bản ‘giả chết’ hoàn hảo để trục lợi bảo hiểm
Nguyễn Thị Thu cùng mẹ đẻ dàn dựng kịch bản "đột tử" và tổ chức đám tang giả tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.
Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung: Có một phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cũ) nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đề nghị xóa khai tử.
Cách đây 5 năm, trên địa bàn cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử nên có nhiều nghi vấn cần làm rõ.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quang Trung đã nhanh chóng xác minh thông tin ban đầu và làm rõ Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 08/6/2020.
Nhận thấy bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành điều tra, xác minh. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi "giả chết" của mình để trục lợi bảo hiểm.
Năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.
Đến năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi số" và lấy tiền bảo hiểm.
Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) để lên một "kịch bản giả chết" hết sức tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập.
Làm việc với cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thập khai nhận, khi nghe Thu nói, bà nhất quyết không đồng ý. Nhưng Thu dọa nếu bà không làm theo, Thu sẽ cắn dây điện tự tử chết thật thì sẽ vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm.
Với sự "quyết tâm" của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch "giả chết" tinh vi đã được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.
Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết". Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm.
Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.
Khoảng nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết và một đám tang thật tổ chức cho một người chết giả đã diễn ra; bà con, bạn bè, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất đàng hoàng cho người xấu số.
Sau khi Thu "chết", ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu.
Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.
Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận: Do mắc bệnh, bị can từng nảy sinh ý định tự tử. Tuy nhiên, nghĩ đến việc chưa báo hiếu cho mẹ và nếu tự tử sẽ không được chi trả tiền bảo hiểm, Thu đã lên kế hoạch giả chết để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.
Bé gái 12 tuổi bị bố đánh nhập việnPháp luật - 27 phút trước
Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị bố nghi ngờ lấy trộm tiền, dùng vật cứng đánh gây thương tích khắp người, phải nhập viện.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ lẩn trốn tại Đồng NaiPháp luật - 51 phút trước
GĐXH - Sau thời gian dài lẩn trốn, đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Vũ đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ khi đang trốn tại tỉnh Đồng Nai.
Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảoPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12Pháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trườngPháp luật - 23 giờ trước
Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bánPháp luật - 1 ngày trước
Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.
Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng SơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.
Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chínhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12Pháp luật
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.