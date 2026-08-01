Thái Nguyên: Công nhân Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang tử vong do đá lăn khi đang khoan đá

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Một công nhân làm việc tại mỏ đá Nà Quang (xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) đã tử vong sau khi bị đá lăn trúng người trong lúc khoan đá. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Ngày 1/8/2026, theo thông tin từ UBND xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn này vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động tại mỏ đá Nà Quang khiến một công nhân tử vong. 

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 24/7 tại mỏ đá Nà Quang, thuộc thôn Hợp Nhất, xã Thanh Thịnh.

Nạn nhân là anh L.T.T (SN 1987, quê tỉnh Lào Cai). 

Anh T là công nhân (thợ khoan) làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang. Trong quá trình khoan đá tại mỏ, khi rút ống khoan, anh T bị một tảng đá lăn trúng người. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã và UBND xã Thanh Thịnh đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm hiện trường.

Thái Nguyên: Công nhân Công ty TNHH Đầu tư Xuân Quang tử vong do đá lăn khi đang khoan đá - Ảnh 1.

Mỏ đá Nà Quang nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định. 

Đáng chú ý, trước đó khoảng 23h ngày 19/4, tại mỏ đá Nà Cà (thôn Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên) cũng xảy ra vụ sạt lở quy mô lớn. Khoảng 200.000–250.000 m³ đất, đá, chủ yếu là các khối đá lớn từ đỉnh núi, đã trượt xuống khu vực khai thác dưới chân núi. 

Tại hiện trường, một phần sườn núi sạt xuống tạo thành bãi đá khổng lồ kéo dài hàng trăm mét. Nhiều khối đá kích thước lớn nằm chồng chất, phủ kín khu vực khai thác. Một số máy móc, thiết bị phục vụ khai thác bị vùi lấp, biến dạng, hư hỏng nặng; nhiều vị trí vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Khu vực chân núi có nhiều thiết bị nghiền, băng tải và máy xúc bị đất đá vùi lấp một phần. 

Theo lãnh đạo xã Cẩm Giàng, vụ sạt lở xảy ra vào ban đêm, thời điểm không có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều máy móc, thiết bị bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 8 tỷ đồng.

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