Bắt lao động thử việc quá thời gian có thể bị phạt tới 5 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/9 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH.

Tại nghị định này quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính. Trong đó có các hành vi liên quan đến giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, thử việc, đối thoại tại nơi làm việc.

Cụ thể, phạt 20-25 triệu đồng với chủ sử dụng lao động có một trong các hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng hoặc chứng chỉ của lao động khi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng; buộc lao động đảm bảo bằng tiền hoặc tài sản khác; giao kết với người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện pháp luật của người đó.

Người sử dụng lao động sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng nếu yêu cầu lao động thử việc quá một lần với một công việc hoặc thử việc quá thời gian thỏa thuận. Ảnh minh họa bởi AI

Ngoài phạt vi phạm hành chính, người sử dụng lao động phải trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động. Người đó phải trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động trong trường hợp bắt đảm bảo bằng các hiện vật cùng với khoản tiền lãi đã giữ tính theo mức lãi suất cao nhất của ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm chịu phạt.

Đáng chú ý, tại Nghị định 283/2026 nêu rõ người sử dụng lao động sẽ bị phạt 500.000 đồng đến một triệu đồng nếu thử việc với lao động làm việc theo hợp đồng thời hạn dưới một tháng hoặc không thông báo kết quả khi kết thúc thời gian thử việc.

Mức phạt 2-5 triệu đồng áp dụng với trường hợp người đó yêu cầu lao động thử việc quá một lần với một công việc hoặc thử việc quá thời gian thỏa thuận, vượt quá điều kiện quy định của luật; trả lương thử việc thấp hơn thỏa thuận hoặc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó; không giao kết hợp đồng lao động khi thử việc đạt yêu cầu với trường hợp hai bên có giao kết.

Ngoài bị xử phạ vi phạm hành chính, người sử dụng lao động phải áp dụng các biện trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động. Người đó phải trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động trong trường hợp bắt đảm bảo bằng các hiện vật cùng với khoản tiền lãi theo quy định.



Trường hợp thử việc với lao động nêu trên, người vi phạm còn phải trả đủ tiền lương cho người lao động nếu yêu cầu thử việc quá một lần hoặc quá thời gian thỏa thuận, trả thấp hơn 85% mức lương khi thử việc.