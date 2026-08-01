Hà Nội thí điểm không gian văn hóa, phố đi bộ Thành Thái (Cầu Giấy) với mô hình phố đi bộ thông minh

Hà Nội yêu cầu 300 dự án chậm triển khai khởi công trong tháng 8, không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ngày 1/8, UBND TP Hà Nội cho biết Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành ngày 31/7.

Đề án hướng tới xây dựng một không gian công cộng đa chức năng, an toàn, thân thiện, phục vụ người dân và du khách, góp phần nâng cao chất lượng sống, bảo tồn các giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Không gian mới được định hướng trở thành điểm đến văn hóa, sáng tạo kết hợp thương mại, ẩm thực và công nghệ, góp phần hình thành bản sắc "Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng".

Theo đề án, trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ thí điểm tổ chức không gian văn hóa và tuyến phố đi bộ trên phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ, dự kiến hoạt động vào các tối cuối tuần, ngày lễ và dịp cao điểm. Không gian ưu tiên cho người đi bộ, kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thương mại và sinh hoạt cộng đồng, đồng thời bảo đảm phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế phương tiện cơ giới trong thời gian tổ chức.

Thành phố cũng sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng như hệ thống chiếu sáng, biển báo, rào chắn mềm, điểm trông giữ phương tiện, nhà vệ sinh công cộng, ghế nghỉ, thùng rác phân loại và cây xanh di động. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng khu vực lõi gồm Công viên Cầu Giấy và đoạn phố Thành Thái giáp công viên; giai đoạn 2 sẽ nghiên cứu mở rộng sang các tuyến Khúc Thừa Dụ, Trương Công Giai, kết nối với phố Duy Tân, Khu Công nghệ thông tin tập trung và Công viên hồ điều hòa CV1.

Không gian mới được định hướng trở thành điểm đến văn hóa, sáng tạo kết hợp thương mại, ẩm thực và công nghệ, góp phần hình thành bản sắc "Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý của đề án là tổ chức giao thông theo mô hình ba lớp. Trong đó, vùng lõi ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ và các hoạt động văn hóa; vùng đệm vẫn bảo đảm nhu cầu đi lại của cư dân, các cơ sở kinh doanh thiết yếu; vùng ngoài thực hiện phân luồng từ xa, bổ sung biển báo và nghiên cứu lắp đặt tối thiểu 6 biển báo điện tử tại các nút giao thông trọng điểm.

Đề án cũng định hướng xây dựng thương hiệu "Phố ẩm thực Cầu Giấy" với mô hình xe bán hàng lưu động và khu ẩm thực di động thay cho ki-ốt truyền thống. Dự kiến bố trí khoảng 15 xe hoặc gian hàng được thiết kế đồng bộ, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường. Thực đơn được định hướng với ít nhất 50% món ăn mang bản sắc Hà Nội - Cầu Giấy, cùng nhiều chủ đề ẩm thực theo từng ngày để tạo sức hút cho du khách.

Không gian phố đi bộ sẽ được kết nối với Công viên Cầu Giấy, hình thành quần thể sinh hoạt cộng đồng với nhiều hạng mục như tranh tường nghệ thuật, sân chơi trẻ em, không gian biểu diễn đường phố, triển lãm ngoài trời, màn hình thông tin điện tử và hệ thống hướng dẫn thông minh.

Thành phố cũng dự kiến tổ chức thường xuyên các lễ hội, chương trình văn hóa, nghệ thuật, hội chợ sáng tạo và sự kiện cộng đồng, đồng thời ưu tiên để người dân địa phương tham gia cung cấp dịch vụ, góp phần tạo bản sắc riêng cho không gian này.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Hà Nội sẽ ban hành quy chế riêng cho không gian văn hóa và tuyến phố đi bộ, đồng thời tăng cường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và các câu lạc bộ nghệ thuật nhằm huy động nguồn lực sáng tạo cho các hoạt động.

Đáng chú ý, đề án đặt mục tiêu xây dựng phố đi bộ Thành Thái trở thành mô hình phố đi bộ thông minh. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nghiên cứu tích hợp các tiện ích số trên nền tảng iHanoi hoặc nền tảng dùng chung của thành phố, cung cấp các dịch vụ như bản đồ tương tác, lịch sự kiện, thông tin bãi đỗ xe, hướng dẫn di chuyển, phản ánh hiện trường, thanh toán điện tử, đặt trước dịch vụ, khảo sát mức độ hài lòng và cảnh báo khi khu vực quá đông.

Thành phố cũng nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera AI tại các khu vực trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh và an toàn cho người dân, du khách.

Hà Nội chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử và 140 trang thông tin thành phần GĐXH - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các Sở ngành và 126 xã, phường.