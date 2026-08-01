Từ hôm nay, NHNN cho phép các ngân hàng nới tỷ lệ cho vay, huy động

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1743 quy định về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo quyết định, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% (thay vì 80% như hiện nay) số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào tổng tiền gửi khi tính LDR, thay vì chỉ được tính 20% như hiện nay (theo Thông tư 08/2026/TT-NHNN).

Ngân hàng Nhà nước vừa nới cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR). Ảnh minh họa bởi AI

Có thể hiểu mẫu số của công thức tính LDR sẽ lớn hơn, giúp tỷ lệ LDR giảm xuống và các ngân hàng có thêm "khoảng trống" để mở rộng tín dụng mà không vi phạm trần 85%.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại có nhận tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước phải chủ động theo dõi, đánh giá và kiểm soát chênh lệch về quy mô, kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm khả năng thanh khoản, khả năng chi trả, kể cả trong trường hợp Kho bạc Nhà nước thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn; duy trì đầy đủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành quyết định diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm cho những quý còn lại của năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm phấn đấu đạt từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, cuối tháng 3 năm nay, lượng tiền gửi của Kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng là 626.716 tỷ đồng, trong đó riêng khối Ngân hàng Nhà nước là 624.167 tỷ đồng, chiếm 99,59% tổng số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, tỷ lệ LDR của các ngân hàng này đều đang tiến sát mức trần 85%. Tại ngày 31/3, Vietcombank có LDR 84,54%; VietinBank 83,48%; Agribank 83,28%; BIDV 82,94%. Do đó, việc được tính thêm tiền gửi Kho bạc vào tổng tiền gửi sẽ giúp nhóm Big4 giảm áp lực về LDR, tạo thêm dư địa tăng trưởng tín dụng mà không phải đẩy mạnh huy động vốn với chi phí cao hơn.