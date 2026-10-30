Tin sáng 30/10: Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người dân đang có sổ BHXH cần lưu ý điều này; Báo cho công an vì tài khoản bất ngờ nhận 1 tỷ đồng

Tất cả người dân đang có sổ BHXH chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

Nhiều người lao động mong muốn tăng thêm nguồn tích lũy cho tương lai nên băn khoăn liệu đang tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp thì có thể đóng thêm BHXH tự nguyện hay không. Thông tin về vấn đề này, theo BHXH Việt Nam chl theo quy định của Luật BHXH 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025), người lao động không được tham gia song song BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện trong cùng một thời gian. Vietnamdaily cho hay.

Và để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể cân nhắc một số giải pháp như:

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, cho phép người lao động và người sử dụng lao động đóng góp vào tài khoản hưu trí cá nhân để hưởng thêm một khoản lương hưu thứ hai ngoài BHXH bắt buộc). Nhà nước hiện có chính sách khuyến khích người dân tham gia hình thức này thông qua các ưu đãi về thuế.

Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng cho các cặp đôi khám sức khỏe trước kết hôn

TTXVN/Vietnam+ đưa tin: Từ ngày 1/1/2027, các cặp đôi tại Hà Nội được hỗ trợ 1 triệu đồng khi thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn. Đây là một trong những chính sách đáng chú ý vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 28/10.

Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để được nhận hỗ trợ, các cặp đôi phải thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện, theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng cho mỗi cặp.

Báo cho công an vì tài khoản bất ngờ nhận 1 tỷ đồng

Ngày 29/10, Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết, vừa hỗ trợ giúp một người đàn ông nhận lại số tiền 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 23/10, tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Duy Thanh (SN 1969, trú tại xã Giai Lạc) bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng. Do không biết người chuyển tiền và lo ngại số tiền có thể liên quan đến vi phạm pháp luật nên ông Thanh chủ động đến Công an xã trình báo.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Giai Lạc, ông Thanh trao trả toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Y Nguyên Niê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Giai Lạc khẩn trương xác minh và xác định người chuyển tiền là anh Y Nguyên Niê (SN 1999, trú xã Ea Súp, Đắk Lắk). Công an xã Giai Lạc sau đó hướng dẫn, hỗ trợ hai bên thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền chuyển nhầm .

Ngày 29/10, dưới sự chứng kiến của Công an xã Giai Lạc, ông Nguyễn Duy Thanh trao trả đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Y Nguyên Niê.

Nhận lại số tiền lớn chuyển nhầm trong thời gian ngắn, anh Y Nguyên Niê xúc động và viết thư cảm ơn Công an xã Giai Lạc.

Bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên quốc lộ 1A

Ngày 29/10, UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng thông tin trên Tiền Phong cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh thông tin, tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Tân Lập.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/10, người dân phát hiện cháu bé bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Bình, xã Tân Lập. Khi được phát hiện, cháu bé khỏe mạnh và mặc áo vàng cộc tay. Bên cạnh có một túi đồ dùng trẻ em, hộp sữa Dielac Alpha và bình sữa màu xanh.

Nhận tin báo, chính quyền xã Tân Lập đã lập hồ sơ theo quy định và giao Trạm Y tế xã Tân Lập tạm thời chăm sóc cháu bé. Người dân có thông tin về gia đình hoặc người thân của cháu bé được đề nghị liên hệ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Lập qua số điện thoại 0972 087 109 để phối hợp tìm người thân cho cháu.

Công an Hà Nội giúp Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc tìm lại iPhone 17

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Faisal Shahkar – Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc đã không may làm rơi chiếc điện thoại iPhone 17 khi đi tập thể dục buổi sáng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy tìm tài sản. Quá trình tìm kiếm, Công an phường phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông - Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Hai Bà Trưng rà soát thông tin, xác định người nhặt được tài sản, qua đó kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Hình ảnh ông Faisal Shahkar nhận lại chiếc Iphone thất lạc. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Kết thúc chuyến công tác, ông Faisal Shahkar đã gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Trong thư, ông đặc biệt bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp, sự chu đáo, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng cho biết, đến khoảng ngày 1- 2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/10:

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-29 độ, giảm khoảng 2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.