Kinh doanh tour du lịch không phép, một cá nhân ở Tuyên Quang bị phạt 46 triệu đồng

Ngày 29/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, thời gian qua, du lịch Tuyên Quang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật với lượng khách tăng cao và các hoạt động kích cầu sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành, vẫn tiềm ẩn tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức, quảng cáo, môi giới và kinh doanh tour du lịch khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, chưa được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn của khách du lịch, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh tại địa phương.

Cơ quan công an làm việc với H.V.T (ảnh Công an Tuyên Quang).

Theo khoản 5 Điều 9 Luật Du lịch năm 2017, pháp luật nghiêm cấm hành vi kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện, không có giấy phép kinh doanh hoặc không duy trì điều kiện kinh doanh theo quy định. Điều 30 và Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 quy định về phạm vi, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành; mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Do đó, các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành thuộc diện phải có giấy phép cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ và thẩm quyền quy định.

Theo cơ quan công an, một số đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng tài khoản cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội để quảng bá tour giá rẻ, nhận đặt cọc, tổ chức các chuyến đi tự phát, thiếu thông tin minh bạch về đơn vị tổ chức và trách nhiệm bảo đảm an toàn. Khi xảy ra sự cố, tranh chấp hoặc phát sinh thiệt hại, khách du lịch có thể gặp khó khăn trong việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm, yêu cầu giải quyết quyền lợi. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện bảo đảm khách quan, đúng chức năng, thẩm quyền và trình tự, thủ tục pháp luật.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị đơn vị chức năng xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp là H.V.T (SN 1995, trú tại xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành”.

Hình ảnh đoạn tin nhắn trao đổi đặt tour du lịch (ảnh Công an Tuyên Quang).

Ngày 28/10/2026, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.T về hành vi trên với mức phạt tiền 46 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ điều kiện và thủ tục cấp phép trong trường hợp bắt buộc; công khai, minh bạch thông tin về đơn vị tổ chức và dịch vụ cung cấp.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký tour, kiểm tra giấy phép khi thuộc trường hợp phải có giấy phép, thận trọng với các chương trình du lịch có giá thấp bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản không rõ chủ thể. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan công an hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

