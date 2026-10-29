Hà Nội chuẩn bị phương án tiếp nhận hơn 1.000 cư dân từ Phú Thọ: Không để gián đoạn quyền lợi người dân
GĐXH - Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì đang bước vào giai đoạn then chốt sau khi được HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) ngày 28/10.
Cùng với mục tiêu thống nhất quản lý tài nguyên rừng, yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống cho hơn 1.000 nhân khẩu thuộc diện điều chỉnh được xác định là ưu tiên xuyên suốt.
Người dân vùng giáp ranh đồng thuận cao
Theo phương án được HĐND TP Hà Nội tán thành, tổng diện tích dự kiến điều chỉnh là hơn 4.000ha (gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm), hiện thuộc địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ).
Trong đó, trọng tâm về mặt dân cư là khu vực 1.338ha cùng 1.057 nhân khẩu thuộc xã Thịnh Minh sẽ được chuyển giao, sáp nhập về xã Ba Vì (thành phố Hà Nội). Phần diện tích còn lại hơn 2.668ha chuyển giao về xã Yên Xuân là đất rừng và vùng đệm, không có dân cư sinh sống.
Chủ trương này nhận được sự ủng hộ rõ nét từ cộng đồng dân cư địa phương qua đợt lấy ý kiến diễn ra từ ngày 22 đến 25-10. Tại 3 xã, phường trực tiếp chịu tác động, tỷ lệ người dân tán thành đều ở mức rất cao:
Phường Kỳ Sơn: 95,38%
Xã Thịnh Minh: 95,16%
Xã Lương Sơn: 93,74%
Tính chung toàn thành phố Hà Nội, tỷ lệ hộ gia đình đồng ý đạt 94,97%; trong khi tại tỉnh Phú Thọ con số này lên tới 97,10%.
Sự đồng thuận vượt trội từ cử tri cơ sở là tiền đề quan trọng giúp quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi, phản ánh niềm tin của người dân vào định hướng phát triển chung.
Chủ động phương án, bảo đảm liền mạch an sinh và thủ tục
Nghị quyết của HĐND thành phố nhấn mạnh rõ yêu cầu về việc sắp xếp, điều chỉnh phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan; không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt hay gián đoạn các dịch vụ công thiết yếu.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, HĐND thành phố giao UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án. Trọng tâm công tác chuẩn bị bao gồm:
Khảo sát, chuẩn hóa và thống nhất số liệu thực địa về mốc giới, bản đồ địa chính, diện tích đất đai và nhân khẩu.
Xây dựng kịch bản tiếp nhận toàn diện địa bàn, từ hồ sơ cư dân, giấy tờ đất đai, nhà ở, rừng, tài sản công trình cho đến các dự án đang triển khai.
Hướng dẫn, hỗ trợ tối đa người dân trong việc cập nhật, điều chỉnh các loại giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế, chính sách an sinh xã hội, giáo dục cho con em ngay khi quyết định điều chỉnh có hiệu lực, tuyệt đối không để phát sinh phiền hà hay thủ tục rườm rà.
Việc đưa hơn 1.000 cư dân xã Thịnh Minh về xã Ba Vì không chỉ tạo điều kiện khép kín công tác bảo vệ lá phổi xanh Vườn quốc gia Ba Vì, mà còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng, phúc lợi đô thị cho người dân vùng đệm theo các tiêu chuẩn phát triển của Thủ đô.
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