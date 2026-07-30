Tin sáng 30/7: Đề xuất hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội; Phụ huynh Hà Nội sắp được theo dõi 100% bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Đề xuất hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội Bộ Nội vụ đề xuất sửa quy định về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo hướng giữ nguyên 75 tuổi nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp. An Ninh Thủ Đô đưa tin. Theo thống kê của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi thì số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500 nghìn người, góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.

Tuy nhiên, con số này còn cách xa mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra. Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chỉ tăng mới khoảng 100 nghìn người/năm nên nếu không có điều chỉnh chính sách thì sẽ khó hoàn thành được mục tiêu Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra.

Do vậy, dự thảo nêu hai phương án sửa đổi, phương án một giữ nguyên như quy định hiện hành, việc điều chỉnh giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.

Phương án hai là bổ sung quy định theo hướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng xuống dưới 70 khi đủ điều kiện cần thiết. Từ 10/9, hành động nhiều gia đình đang thuê người giúp việc thường làm có thể bị phạt tới 15 triệu đồng Từ ngày 10/9/2026, Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung đáng chú ý liên quan trực tiếp đến các gia đình đang thuê người giúp việc là quy định xử phạt hành vi giữ giấy tờ tùy thân của người lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình có thể bị phạt từ 10–15 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc trả lại giấy tờ cho người lao động, theo thông tin được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố.

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Ngay cả hành vi “cất hộ” giấy tờ cho người giúp việc ở lại nhà chủ cũng cần phải lưu tâm. Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định hành vi bị xử phạt là “giữ giấy tờ tùy thân”, không nêu ngoại lệ dựa trên lý do làm tin, bảo đảm tài sản hay cất hộ. Do vậy, các gia đình cần phân biệt giữa việc đề nghị người lao động xuất trình giấy tờ để kiểm tra với hành vi nhận và giữ bản gốc. Chủ nhà cần xử lý rủi ro tài sản bằng hợp đồng và chứng cứ cụ thể, không phải bằng cách giữ căn cước của người lao động.

Phụ huynh Hà Nội sắp được theo dõi 100% bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Từ năm học 2026 - 2027, Hà Nội sẽ triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường - HanoiCheck, tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú, kể cả công lập và ngoài công lập. Hệ thống giúp phụ huynh theo dõi thực đơn hằng ngày, tra cứu nguồn gốc thực phẩm và cập nhật thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú của con ngay trên nền tảng số. Báo điện tử Chính Phủ đưa tin.

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Hệ thống HanoiCheck là một hệ sinh thái số toàn diện với 5 hợp phần then chốt gồm: hồ sơ dinh dưỡng điện tử lưu trữ và theo dõi chi tiết chế độ dinh dưỡng của từng nhóm học sinh; Quản lý nhà cung cấp chuẩn hóa dữ liệu về năng lực, hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung ứng suất ăn và thực phẩm; Kiểm soát an toàn thực phẩm số tích hợp giải pháp camera AI để giám sát trực tiếp các bếp ăn trường học, bảo đảm quy trình chế biến đúng chuẩn; Ứng dụng dành cho cha mẹ học sinh là kênh tương tác trực tiếp giúp phụ huynh theo dõi thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và chất lượng bữa ăn của con em mình; Bảng điều khiển (Dashboard) điều hành cung cấp bức tranh toàn cảnh và dữ liệu thời gian thực cho lãnh đạo Thành phố và các cơ quan quản lý.

Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm trên hệ thống được thực hiện nghiêm ngặt qua 5 bước: Cập nhật dữ liệu; Lưu mẫu và xác thực điện tử; Hệ thống tự động quét nhận diện; Xác minh khắc phục lỗi và cuối cùng là Lưu vết toàn bộ quá trình để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

Từ năm học 2026-2027, HanoiCheck sẽ được áp dụng tới 100% các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, kể cả công lập và ngoài công lập. Việc triển khai tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm".

Trả lương chậm, vi phạm giờ làm bị phạt từ 10/9

Người sử dụng lao động trả lương chậm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, huy động người lao động làm thêm quá giới hạn bị phạt tới 75 triệu đồng, từ 10/9. VnExpress đưa tin.

Nghị định 283 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vừa được Chính phủ ban hành.

Theo quy định mới, người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả thiếu lương theo hợp đồng; trả thiếu tiền làm thêm giờ, làm ban đêm hoặc tiền lương ngừng việc sẽ bị phạt 5-50 triệu đồng, tùy số lao động bị vi phạm.

Khung phạt này cũng áp dụng với hành vi can thiệp quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; ép họ dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc đơn vị do người này chỉ định.

Nếu trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng, người sử dụng lao động bị phạt 20-75 triệu đồng, tùy số người bị trả thiếu. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động phải trả đủ lương và tiền lãi tính trên khoản chậm trả hoặc trả thiếu.

Khi nào miền Bắc tiếp tục đón đợt mưa dông mạnh tiếp theo?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa trong 10 ngày tới.

Theo dự báo, từ đêm 31/7 đến khoảng ngày 8/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 1/8, mưa có xu hướng gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa dông mới. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong các đêm 30-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.