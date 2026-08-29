Phú Thọ: Nổ phòng trọ nghi sản xuất pháo, 1 người chết, 3 người bị thương

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Vụ nổ xảy ra tại một phòng trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm cùng các loại bột nghi là nguyên liệu sản xuất pháo.

Tối 29/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 13h10 cùng ngày, tại phòng trọ 404, khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ nổ. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và tổ chức các hoạt động điều tra.

Phú Thọ: Nổ phòng trọ nghi sản xuất pháo, 1 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường - (ảnh CAPT).

Qua các vật chứng thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện còn sót lại nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và chất bột màu đen nghi là thuốc pháo. 

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép. 

Vụ nổ khiến 1 nam thanh niên tử vong tại hiện trường, 3 nam thanh niên khác bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. 

Phú Thọ: Nổ phòng trọ nghi sản xuất pháo, 1 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 2.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép - (ảnh CAPT).

Bên cạnh đó, vụ nổ cũng khiến các phòng trọ 403, 404 và 405 bị hư hỏng. Một số phòng trọ khác và phần mái tôn tại sân chung của khu nhà trọ cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xác định hành vi của các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ nguồn gốc các nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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