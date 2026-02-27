Tri ân 200 thầy thuốc, lương y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tập thể 200 lương y, thầy thuốc cùng các khách mời chụp ảnh kỉ niệm

Chương trình có sự góp mặt của 200 thầy thuốc, lương y trên cả nước. Đặc biệt hơn, chương trình vinh dự được đón tiếp nhiều khách mời danh dự là Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ban ngành Trung ương, đó là Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban Công tác Đại biểu, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Phạm Thị Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ; Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam…

Chương trình có sự góp mặt của nhiều khách mời danh dự là Đại biểu Quốc hội, ban ngành Trung ương, Hội Đông y Việt Nam…

Về phía Ban Tổ chức có sự tham gia của bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQL Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực; Ông Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển - Ủy viên BCH Hội Đông y Việt Nam; Th.S Trần Quang Việt - Phó Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài - Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

TTND PGS.TS Đậu Xuân Cảnh phát biểu tại chương trình

TTND, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định, trong nhiều năm qua, dù là công việc thầm lặng, đội ngũ thầy thuốc, lương y trên cả nước đã luôn bền bỉ, tận tụy với từng ca thăm khám. Các thế hệ lương y đã và đang gìn giữ, phát huy trọn vẹn phẩm chất cao quý của người thầy thuốc, luôn khắc ghi và thực hiện sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lương y như từ mẫu – Thầy thuốc như mẹ hiền".

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu đã dành cả thanh xuân cho con đường y nghiệp cao quý.

Nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy thuốc, bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, lương y, các cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời ông mong các thầy thuốc luôn giữ vững tâm sáng, lòng nhân và có đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình cao cả "lương y như từ mẫu", không ngừng cống hiến cho mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề ra.

Những đóng góp thầm lặng của các lương y, thầy thuốc đã được Ban tổ chức ghi nhận và tôn vinh

Để ghi nhận những công lao to lớn của đội y thầy thuốc, lương y, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn Y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những phần quà ý nghĩa là lời tri ân, cảm ơn các thầy thuốc, lương y đã dành trọn thanh xuân và trí tuệ để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khích lệ tinh thần để người thầy thuốc luôn chân cứng đá mềm trên con đường y nghiệp cao quý.

Cũng trong chương trình, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ sau những ngày nghỉ Xuân Bính Ngọ 2026.

Lê Hà



