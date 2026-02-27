Tri ân 200 thầy thuốc, lương y nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Ngày 27/2, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam và Chi hội Đông y Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026) và công tác cán bộ.
Chương trình có sự góp mặt của 200 thầy thuốc, lương y trên cả nước. Đặc biệt hơn, chương trình vinh dự được đón tiếp nhiều khách mời danh dự là Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ban ngành Trung ương, đó là Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Thường trực ủy ban Công tác Đại biểu, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Phạm Thị Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ; Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam…
Về phía Ban Tổ chức có sự tham gia của bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQL Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực; Ông Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển - Ủy viên BCH Hội Đông y Việt Nam; Th.S Trần Quang Việt - Phó Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài - Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng...
TTND, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định, trong nhiều năm qua, dù là công việc thầm lặng, đội ngũ thầy thuốc, lương y trên cả nước đã luôn bền bỉ, tận tụy với từng ca thăm khám. Các thế hệ lương y đã và đang gìn giữ, phát huy trọn vẹn phẩm chất cao quý của người thầy thuốc, luôn khắc ghi và thực hiện sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lương y như từ mẫu – Thầy thuốc như mẹ hiền".
Nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy thuốc, bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, lương y, các cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời ông mong các thầy thuốc luôn giữ vững tâm sáng, lòng nhân và có đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình cao cả "lương y như từ mẫu", không ngừng cống hiến cho mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề ra.
Để ghi nhận những công lao to lớn của đội y thầy thuốc, lương y, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn Y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những phần quà ý nghĩa là lời tri ân, cảm ơn các thầy thuốc, lương y đã dành trọn thanh xuân và trí tuệ để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khích lệ tinh thần để người thầy thuốc luôn chân cứng đá mềm trên con đường y nghiệp cao quý.
Cũng trong chương trình, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ sau những ngày nghỉ Xuân Bính Ngọ 2026.
Lê Hà
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâmPháp luật - 13 phút trước
GĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim AnhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Đang đi trên đường, nam thanh niên bất ngờ nhặt được gần 30 viên đạnXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường về nhà, nam thanh niên tỉnh Hưng Yên bất ngờ phát hiện 1 bọc túi bóng màu hồng chứa 27 viên đạn chưa qua sử dụng, phần đuôi viên đạn có ký hiệu LC74. Sau đó, nam thanh niên mang đến Công an xã giao nộp.
Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng SơnThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nướcĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sảnPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu XuânĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sángPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạmPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Dẹp 'ma trận giấy tờ', Gen Z an tâm du học Nhật cùng Nhật Tiến GroupGiáo dục - 7 giờ trước
Thay vì lạc lối trong "ma trận" giấy tờ công chứng hay nơm nớp lo sợ sai sót thông tin, Gen Z giờ đây có thể an tâm du học Nhật Bản với sự trợ giúp của công nghệ. Nhật Tiến Group đã tiên phong "số hóa" quy trình chuẩn bị hồ sơ, giúp mọi thủ tục trở nên minh bạch, chính xác và nhanh gọn.
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớnĐời sống
GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.