Tin sáng 28/2: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the ở Hưng Yên; miền Bắc sắp chuyển rét sau chuỗi ngày nồm ẩm

Nữ điều dưỡng nhanh trí cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Người bảo vệ bất ngờ co giật, tím tái, ngừng thở, tuần hoàn giữa siêu thị đã được cứu sống tối 25-2 nhờ phản xạ nhanh chóng và kịp thời của người thầy thuốc Bạch Mai.… Xem thêm

Khoảng 19 giờ tối 25/2, tại siêu thị Winmart (Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), một bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi rơi vào tình trạng ngừng thở, ngừng tuần hoàn. Sự việc xảy ra giữa không gian đông người khiến nhiều người hoảng hốt.

Đúng thời điểm đó, chị Phạm Thị Thúy Hà - điều dưỡng Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang có mặt gần hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu nguy kịch, chị lập tức tiếp cận, kiểm tra nhanh tình trạng và tiến hành ép tim cấp cứu tại chỗ.

Những thao tác hồi sinh tim phổi được thực hiện liên tục, dứt khoát trong những phút giành giật sự sống. Sau khoảng hai phút, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, ý thức dần hồi phục trước khi được chuyển tới bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ít ai biết rằng, bản thân chị Hà đang điều trị viêm cột sống dính khớp, căn bệnh khiến chị bị đau lưng và cột sống kéo dài, ảnh hưởng vận động. Trong khi đó, ép tim ngoài lồng ngực đòi hỏi lực mạnh, nhịp đều và duy trì liên tục, là thử thách lớn về thể lực. Dù vậy, chị vẫn kiên trì thực hiện cấp cứu, vừa thao tác vừa tri hô tìm người hỗ trợ.

Chị chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc là ngoài giờ làm việc. Tranh thủ lúc chờ đón con tan học, chị ghé siêu thị mua vài món đồ cho bữa tối thì chứng kiến sự cố.

Theo chị, trong tình huống ngừng tuần hoàn, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến cơ hội sống của người bệnh giảm đáng kể, vì vậy phản xạ nghề nghiệp khiến chị lập tức hành động.

Sự việc diễn ra ngay trước thềm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Không có hoa chúc mừng hay sân khấu tôn vinh, khoảnh khắc quên đi cơn đau của chính mình, gác lại việc riêng để cứu người giữa đời thường đã trở thành hình ảnh giản dị nhưng sâu sắc về y đức.

Miền Bắc sắp chuyển rét sau chuỗi ngày nồm ẩm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 28/2 đến ngày 8/3.

Miền Bắc sắp chuyển rét do đón không khí lạnh.

Ngày 27/2, do vùng hội tụ phía Tây suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông, nên tình trạng mưa ẩm những ngày qua ở miền Bắc chấm dứt, thay vào đó là nắng gia tăng. Xu thế tăng nhiệt ban ngày ở miền Bắc sẽ còn duy trì trong những ngày tới, giúp giảm cảm giác ẩm ướt, nồm khó chịu kéo dài trước đó.

Dù sáng sớm và đêm vẫn còn se lạnh, nhưng trời hửng nắng, độ ẩm giảm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động ngoài trời. Người dân nên theo dõi thêm các bản tin cập nhật để chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp với diễn biến thời tiết.

Sau giai đoạn nắng ấm, thời kỳ từ 3-6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm, thấp nhất phổ biến 19-23 độ, cao nhất còn 23-24 độ.

Đi xe máy vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nữ sinh bị trừ 6 điểm bằng lái

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, ngày 21/2, một tài xế ô tô đã gửi đến ứng dụng VNeTraffic đoạn clip ghi lại cảnh nữ thanh niên điều khiển xe mô tô, đèo bạn lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Hình ảnh 2 cô gái chạy xe máy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh chụp màn hình

Tiếp nhận thông tin, ngày 23/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời mời hai người liên quan trong clip đến làm việc.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định Ngô Hải Y. (sinh năm 2001, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội, hiện là sinh viên) là người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29E3-004.xx xuất hiện trong đoạn clip. Ngô Hải Y. thừa nhận hành vi điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc – khu vực cấm xe hai bánh lưu thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngô Hải Y. về hành vi điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ. Với lỗi này, người vi phạm bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the

Ngày 27/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin, trên cơ sở hồ sơ vụ việc do Đội QLTT số 9 (cơ động), Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên chuyển giao, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan, về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Kết quả test nhanh 12 mẫu thành phẩm và nguyên liệu cho thấy 6 mẫu nghi ngờ dương tính với hàn the.

Theo hồ sơ vụ án, người bị khởi tố là Nguyễn Thị Huyền (SN 1970) và Nguyễn Văn Trường (SN 1995), cùng trú tại thôn Đông Kim, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 27/1/2026 đến 30/1/2026, Nguyễn Văn Trường cùng bà Nguyễn Thị Huyền – chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Đoàn Huyền, đã sử dụng hàn the (Natri tetraborat).

Cơ quan chức năng xác định số thực phẩm liên quan gồm: 750 chiếc giò lợn (1kg/chiếc), 720 túi xúc xích (500g/túi), 130 túi chả sụn (500g/túi), 30 chiếc giò gà (1kg/chiếc), 1.420 chiếc giò lá (giò bò) và 150kg giò sống (thịt lợn xay). Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 178,63 triệu đồng. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất nhằm mục đích tiêu thụ trên thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang kinh doanh giò chả, xúc xích các loại với tổng khối lượng thành phẩm lên tới 1.285kg, cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, máy móc và công cụ phục vụ sản xuất.

Kết quả test nhanh 12 mẫu thành phẩm và nguyên liệu cho thấy 6 mẫu nghi ngờ dương tính với hàn the, gồm giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống. Để bảo đảm căn cứ pháp lý xử lý, đoàn kiểm tra đã lấy 8 mẫu gửi kiểm nghiệm chuyên sâu.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Huyền thừa nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm do cơ sở tự mua nguyên liệu, phụ gia về sản xuất, chế biến và đóng gói để bán ra thị trường.

Quy định mới nhất về "siết" kiểm định khí thải xe ô tô từ ngày 1-3-2026

NLĐ đưa tin, thực hiện Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1-3-2026 cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường.

Từ 1-3-2026, thực hiện kiểm định mức khí thải xe ô tô nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn.

Quyết định nêu rõ, mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5). Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Xe ô tô phải kiểm định khí thải từ 1-3-2026, Hà Nội và TPHCM siết chặt hơn

Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định. Cụ thể, từ ngày 1-3-2026 sẽ áp dụng các mức khí thải như sau:

Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999.

Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016.

Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Tiếp theo, từ ngày 1-1-2027 sẽ áp dụng mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM.

Từ ngày 1-1-2028 sẽ áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM.

Từ ngày 1-1-2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Từ ngày 1-1-2032 áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các xe ô tô có năm sản suất được quy định như trên phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.