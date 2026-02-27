Đang đi trên đường, nam thanh niên bất ngờ nhặt được gần 30 viên đạn
GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường về nhà, nam thanh niên tỉnh Hưng Yên bất ngờ phát hiện 1 bọc túi bóng màu hồng chứa 27 viên đạn chưa qua sử dụng, phần đuôi viên đạn có ký hiệu LC74. Sau đó, nam thanh niên mang đến Công an xã giao nộp.
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Công an xã Đại Đồng tiếp nhận gần 30 viên đạn chưa qua sử dụng do nam thanh niên sinh sống trên địa bàn tự nguyện giao nộp.
Theo đó, qua công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, ngày 23/2, Công an xã Đại Đồng đã tiếp nhận 27 viên đạn chưa qua sử dụng do anh Nguyễn Văn Anh (SN 1989, trú tại thôn Đông Trại, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên), tự nguyện giao nộp.
Tại cơ quan Công an, anh Nguyễn Văn Anh cho biết, vào khoảng 17h, ngày 22/2, trong quá trình lưu thông trên đường ĐT 385 từ xã Như Quỳnh về nhà, nam thanh niên bất ngờ phát hiện 1 bọc túi bóng màu hồng thuộc khu vực thôn Đại Từ (xã Đại Đồng). Khi kiểm tra bên trong túi, nam than niên thấy 27 viên đạn chưa qua sử dụng và phần đuôi viên đạn có ký hiệu LC74.
Nhận thấy đây là vật nguy hiểm và việc tàng trữ là vi phạm pháp luật nên nam thanh niên đã tự giác mang đến giao nộp cho Công an xã. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đại Đồng đã lập biên bản tiếp nhận và bàn giao số đạn trên tới cơ quan chức năng để quản lý theo đúng quy định.
Việc người dân tự giác giao nộp 27 viên đạn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an xã Đại Đồng khuyến cáo người dân, nếu phát hiện hoặc còn cất giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cần chủ động giao nộp cho cơ quan Công an. Mọi người tuyệt đối không tự ý sử dụng, cất giấu hoặc mua bán trái phép. Mọi thông tin liên quan sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
