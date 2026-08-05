Tin sáng 5/8: Đề xuất mỗi năm nghỉ 12 ngày lễ, Tết; Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới

Theo quy định của Luật Căn cước 2023, công dân khi đạt đến những độ tuổi nhất định sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng trọn đời mà không cần đi đổi lại. Theo đó, trong năm 2026, nhóm công dân sinh vào các năm 1966, 1967 và 1968 sẽ chính thức được hưởng quyền lợi này khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

VTC News dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi dự báo: Đến 16h ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Nam, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5km/h và khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.





Khoảng 16h ngày 6/8, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), tiếp tục đổi hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.





Đến 16h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.





Trong chiều tối và đêm 5/8, áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây ra mưa dông mạnh ở trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông cũng như vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.





Ngoài ra, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực vịnh Thái Lan trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông mạnh.





Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều tối và đêm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ngoài ra, vùng biển từ Khánh Hoà đến Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông trong chiều tối và đêm nay cũng có gió Tây Nam mạnh 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.





Học sinh TPHCM dự kiến được hỗ trợ 700.000 đồng để học bơi

Lao Động đưa tin: TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND TPHCM quy định mức hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo dự thảo, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố sẽ được xem xét hỗ trợ nếu chưa đạt yêu cầu về kỹ năng bơi an toàn qua đánh giá đầu vào và tự nguyện đăng ký tham gia khóa học.

Mức hỗ trợ chi phí học bơi là 700.000 đồng/người/khóa học. Khoản kinh phí này bao gồm chi phí thuê bể bơi hoặc địa điểm học bơi, tiền giáo viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ, cùng chi phí kiểm tra, đánh giá trước và sau khóa học. Trang phục bơi và các vật dụng cá nhân không thuộc phạm vi hỗ trợ.

Đối với các trường không có điều kiện tổ chức dạy bơi tại đơn vị, Thành phố dự kiến hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển tập trung đưa đón học sinh đến địa điểm học bơi với mức tối đa 20.000 đồng/người/buổi (gồm lượt đi và lượt về).





Cứu kịp thời du khách gặp sự cố sức khỏe trên Vịnh Hạ Long

Thông tin từ Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên tử cho biết trên báo Sức khỏe & Đời sống, vào khoảng 11h50 ngày 4/8, khi tàu du lịch Stella (số hiệu QN-9858) đang neo tại khu vực cảng bến Ti Tốp, vịnh Hạ Long, bất ngờ một nam du khách Việt Nam có biểu hiện co giật , sùi bọt mép.

Lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận tàu Stella QN 9858 để hỗ trợ du khách. Ảnh: BQL Vịnh Hạ Long - Yên Tử

Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên tàu đã khẩn trương tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu theo đúng quy trình, đồng thời thông báo cho Đội Quản lý Ti Tốp (Phòng Bảo tồn vịnh Hạ Long) để đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.





Tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Bảo tồn vịnh Hạ Long và Phòng Giám sát, An toàn và Cứu nạn, cứu hộ (Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử) nhanh chóng điều động phương tiện, nhân lực tiếp cận tàu. Cùng tham gia xử lý tình huống có nhân viên và lực lượng Trung tâm cấp cứu 115.





Khi lực lượng chức năng có mặt, nam du khách đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không có dấu hiệu suy hô hấp hoặc yếu liệt tứ chi. Sau khi được kiểm tra, sơ cấp cứu tại chỗ, du khách được đưa vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi, điều trị.





Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, sức khỏe của du khách hiện đã ổn định và được xuất viện.