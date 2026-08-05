Nguyên nhân nào khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn?

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Nguyên nhân nào khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa lớn?

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ chiều đến tối nay khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông trở lại. Còn Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa lớn trên diện rộng.

Nguyên nhân khiến do mưa lan rộng do rải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, cùng với vùng hội tụ gió trên độ cao 5000m hoạt động mạnh lên. Cả hai hình thế này cùng tạo điều kiện mây dông phát triển và trút mưa xuống.

Đợt mưa này sẽ chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 mưa kéo dài từ nay đến thứ Năm (6/8): Mưa xảy ra ở khắp khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90-170mm. Cục bộ ở Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Tĩnh mưa rất to trên 250mm.

Giai đoạn 2 là đêm thứ Năm (6/8): Vùng mưa thu hẹp tập trung ở phía Tây Bắc Bộ, nam đồng bằng và từ Thanh Hóa trở vào phía Bắc Quảng Trị. Cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Mưa kéo dài ngoài nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vùng đồi núi, mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều nay mưa dông quay trở lại nhiều tỉnh thành. Cục bộ có nơi mưa to dễ đi kèm với lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Trước khi có mưa dông, khu vực này vẫn có nắng. Mức nhiệt cao nhất tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ không nơi nào vượt quá 30 độ. Còn Nam Bộ nóng hơn mức nhiệt 32-34 độ.

Đối với khu vực Nam duyên hải, thời tiết hôm nay ít mưa, có nắng. Một số phường có nắng nóng như phường Cẩm Thành, phường Bình Định, phường Tuy Hòa, phường Phan Rang mức nhiệt 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 5/8 đến ngày 6/8:

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác (khu vực Nam Bộ mưa tập trung ở miền Đông).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 6/8 đến ngày 14/8:

- Khu vực Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đêm 6/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7/8 mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nam Quảng Trị đến TP Huế chiều tối và tối 7/8 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (khu vực Nam Bộ mưa tập trung ở miền Đông).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa lớn ở 10 tỉnh thành GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo tổng lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to lên đến 300mm.