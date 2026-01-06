Tin sáng 6/1: 12 hình ảnh loại giấy tờ công an cảnh báo tuyệt đối không lưu trong điện thoại; Hà Nội hạn chế một loạt phương tiện trong giờ cao điểm

12 hình ảnh loại giấy tờ công an cảnh báo tuyệt đối không lưu trong điện thoại

Theo lực lượng chức năng, việc lưu trữ hình ảnh chứa dữ liệu nhạy cảm trong thiết bị cá nhân có thể vô tình tạo "kẽ hở" để kẻ gian chiếm đoạt tài khoản và tài sản. Thông tin trên An Ninh Tiền Tệ.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không lưu các loại hình ảnh sau trong điện thoại, đặc biệt trong bối cảnh điện thoại có nguy cơ bị mất, bị cài mã độc hoặc bị truy cập trái phép.

1. Ảnh giấy tờ tùy thân

2. Ảnh chụp hai mặt thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng

3. Ảnh "selfie" xác thực danh tính

4. Ảnh chụp màn hình chứa OTP hoặc mã bảo mật

5. Ảnh chứa thông tin đăng nhập

6. Ảnh chứa dữ liệu tài chính cá nhân

7. Ảnh vé máy bay, hóa đơn điện tử

8. Ảnh giấy tờ, tài liệu doanh nghiệp

9. Ảnh chứa mã QR liên quan đến tài khoản cá nhân

10. Ảnh email, tin nhắn chứa link xác thực

11. Ảnh hợp đồng điện tử có chữ ký số

12. Ảnh giấy tờ cá nhân của người khác

Công an cũng khuyến cáo không nên lưu trữ ảnh căn cước, hộ chiếu, giấy tờ của người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp trong điện thoại cá nhân. Khi xảy ra rò rỉ, người giữ ảnh cũng có thể liên đới trách nhiệm.

Hà Nội ra quyết định hạn chế một loạt phương tiện trong giờ cao điểm, xe tập lái cũng không được hoạt động

Ngày 4/1/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Thông tin trên Người đưa tin.

Theo quyết định này, phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm thành phố của các đường sau: Đường Phạm Văn Đồng → Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn – Xuân Phương) → Xuân Phương → đường 70 → đường gom phải Đại lộ Thăng Long → nút giao An Khánh → đường gom trái Đại lộ Thăng Long → đường Hoàng Tùng (đường Vành đai 3,5) → đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) → Văn Khê → Phúc La → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) → Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) → Nguyễn Văn Linh → cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên → đường Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) → cầu Thăng Long → Phạm Văn Đồng.

Đoạn đường các phương tiện giao thông đường bộ được hoạt động trong khu vực hạn chế gồm: Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn), Ngọc Lâm (đoạn từ ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ đến ngã tư Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm), Ngô Gia Khảm, đường Bắc Thăng Long - Vực Dê (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường Phương Trạch), đường Phương Trạch (đoạn từ đường Bắc Thăng Long - Vực Dê đến Hoàng Sa), đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ đường Cổ Linh đến đường Nguyễn Văn Linh), Tam Trinh (đoạn từ chợ đầu mối Đền Lừ đến đường Vành đai 3), đường Đại lộ Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao đường 70).

Tại đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép hoạt động, trừ các loại xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự. Xe thô sơ và người đi bộ không được phép hoạt động.

Tin vui cho hàng triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ngay từ 1/7/2026: Hàng loạt quyền lợi mới đáng chú ý

Quốc hội thông qua tại luật Dân số 2025, có hiệu lực từ 1/7/2026, với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, tức bình quân mỗi phụ nữ sinh 2,1 con. Tại điều 14 luật Dân số 2025 quy định, khi phụ nữ sinh con thứ 2, thời gian nghỉ thai sản tăng thêm 1 tháng so với hiện tại, lên 7 tháng (trước là 6 tháng). Lao động nam cũng được tăng thời gian nghỉ khi vợ sinh con lên 10 ngày, tăng 5 ngày so với hiện tại. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính khi sinh con với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ tại các địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế hoặc phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Việc hỗ trợ tài chính cho phụ nữ tại các địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế hoặc phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được thực hiện từ 1/1/2027 thay vì 1/7/2026 khi luật có hiệu lực.

Ngoài các chính sách nêu trên, luật cũng quy định người sinh đủ 2 con được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Chế độ ưu tiên được thực hiện theo pháp luật về nhà ở.

Để thực hiện chính sách ưu tiên, luật Dân số 2025 cũng bổ sung đối tượng "người có từ 2 con đẻ trở lên" vào điều 76 luật Nhà ở 2023 quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Người sinh 2 con trở thành đối tượng thứ 13 hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Về thứ tự ưu tiên, gia đình sinh 2 con sẽ được ưu tiên sau các đối tượng: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Hà Nội vừa ghi nhận một kỷ lục lịch sử

Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Hà Nội thông tin, năm 2025, công tác tài chính - ngân sách của Thủ đô đạt nhiều kết quả nổi bật. Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường đưa tin.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 704.579 tỷ đồng , bằng 137,1% dự toán, tăng 37,1% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay , và chỉ sau TP HCM (hơn 800.000 tỷ đồng). Trước đó, năm 2024 là năm đầu tiên Hà Nội lần đầu tiên thu ngân sách vượt nửa triệu tỷ đồng.

Trong tổng nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, thu nội địa đạt 662.281 tỷ đồng. Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 38.897 tỷ đồng, thu dầu thô đạt 2.483 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương đạt 155.734 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển đạt 85.038 tỷ đồng, bằng 101,6% dự toán Chính phủ giao; chi thường xuyên đạt 70.544 tỷ đồng.

Với kết quả này, ngân sách Thành phố cơ bản bảo đảm cân đối nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và hoạt động của các cấp, các ngành.

Tìm kiếm bé gái 5 tuổi đi lạc trong rừng giữa mưa rét

Vào lúc 15h30 ngày 03/01/2026, Công an xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của ông Nga Viết Đảo (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Đăk Rve) về việc ông Đảo đi làm rẫy tại thôn 5, xã Đăk Rve có dẫn theo con là cháu Y Quế Chi (SN 2020), do sơ suất để cháu tự chơi trong rẫy thì bị mất tích tại khu vực này.

Thời điểm phát hiện vụ việc khoảng 9h30 cùng ngày, mặc dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trung tá Bùi Tuấn Mạnh - Phó trưởng Công an xã trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định tình hình rất cấp bách, trời đã bắt đầu chuyển sang chiều tối, địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết mưa rét, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé; chỉ huy Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng ANTT ở cơ sở cùng các ban, ngành và nhân dân tại địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, rà soát kỹ lưỡng, từng lô rẫy, ao, suối, bất chấp thời tiết gió và mưa rét. Sau khoảng gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến 17h00 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cùng gia đình đã phát hiện cháu Chi tại khu vực đỉnh đồi gần đó, cách vị trí bị lạc khoảng gần 1km.

Qua sự việc trên, khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là người dân sinh sống, lao động tại khu vực nương rẫy, đồi núi cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Tin không khí lạnh: Hà Nội rét đậm 10°C, vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Vùng núi Bắc Bộ mưa rải rác, nhiệt độ giảm 3-6°C. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Thông tin trên VTC News.

Miền Bắc rét sâu những ngày đầu năm 2026, nguy cơ xuất hiện băng giá. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết từ đêm 7/1 đến ngày 15/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời không mưa, ngày nắng hanh. Trời rét, đặc biệt rét sâu về đêm và sáng sớm, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối.

Trong thời kỳ dự báo, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, từ đêm 8-10/1, các khu vực này mưa vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ngày nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.