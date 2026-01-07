Hà Nội chính thức điều chỉnh thời gian các phương tiện giao thông được hoạt đông trong khu vực nội đô từ tháng 1/2026
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới về phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ tại nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nội đô.
UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.
Theo đó, phạm vi hạn chế hoạt động phương tiện được xác định từ phía trong đường bao khép kín quanh khu vực trung tâm Hà Nội, với trục chính gồm các tuyến: Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Xuân Phương – đường 70 – Đại lộ Thăng Long – Lê Trọng Tấn – Phúc La – Cầu Bươu – Phan Trọng Tuệ – Vành đai 3 – Nguyễn Văn Linh – cầu Đông Trù – Võ Văn Kiệt – cầu Thăng Long – Phạm Văn Đồng.
Trong khu vực hạn chế, một số tuyến đường vẫn cho phép phương tiện hoạt động như: Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ngô Gia Khảm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Tam Trinh, một số đoạn Đại lộ Thăng Long và các tuyến kết nối khu vực Long Biên, Đông Anh.
Đối với đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện cơ giới được phép lưu thông, trừ mô tô, xe gắn máy; người đi bộ và xe thô sơ không được phép hoạt động.
Các tuyến Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (đoạn tiếp đất Vành đai 3 – Đại lộ Thăng Long) cũng thuộc diện điều chỉnh.
Về thời gian hoạt động, xe ưu tiên được phép lưu thông 24/24h. Xe tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe tải từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Trường hợp đặc biệt, Sở Xây dựng và Công an TP sẽ xem xét, chấp thuận theo quy định.
Các loại xe quá khổ, quá tải, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng phải có giấy phép lưu hành do Sở Xây dựng cấp. Xe buýt, xe chở học sinh được phép hoạt động bình thường. Xe tập lái chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm.
Đối với xe chuyên dùng như xe xi téc, xe trộn bê tông, xe hút chất thải, xe cần cẩu… chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải có văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng.
