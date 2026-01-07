TRỰC TIẾP Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4
Đúng 20h00 ngày 7/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.
Mời quý vị và các bạn theo dõi Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4
Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Tham dự buổi lễ có TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Hội đồng Giám khảo, đại diện đơn vị đồng hành; đặc biệt là đông đảo các ứng viên đã gắn bó với hành trình 3 tháng của Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4.
Năm 2025 đánh dấu những bước chuyển mình lớn trong chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy khám chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh từ sớm, coi việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Nghị quyết đề cập toàn diện đến các yếu tố tổng hợp để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua tháng 12/2025 được đánh giá là bước ngoặt lớn, chính thức đưa công tác dự phòng trở thành trụ cột của hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.
Luật Phòng bệnh đặt trọng tâm vào triết lý "phòng bệnh suốt đời - phòng bệnh từ sớm - phòng bệnh từ xa". Điều này thể hiện hướng tiếp cận mới, lấy người dân làm trung tâm, coi dự phòng là nền tảng, y tế cơ sở là tuyến chủ lực và truyền thông sức khỏe là nhiệm vụ xuyên suốt.
Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4 cùng nhiều chương trình, sự kiện khác, được Báo Sức khoẻ và Đời sống xác định chính là nhiệm vụ truyền thông sức khoẻ xuyên sốt và tích cực để góp phần cụ thể hoá những chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, cùng ngành Y tế nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rèn luyện thể dục và ăn uống khoa học, khám bệnh định kỳ.
Với nền tảng báo điện tử, chuyên trang điện tử và các kênh mạng xã hội có lượng độc giả lớn, ước tính 5 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày, Báo Sức khoẻ và Đời sống phối hợp với Herbalife liên tiếp tổ chức 4 mùa của cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn trong 4 năm qua. Cuộc thi góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khoẻ, thực hành dinh dưỡng khoa học, tạo nên những cộng đồng gắn kết, chia sẻ tích cực.
Trải qua 3 mùa giải thành công, cuộc thi năm nay tiếp tục ghi nhận sự bùng nổ về số lượng ứng viên với hơn 5332 người đăng ký tham gia. Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4 gồm 3 vòng thi (mỗi vòng kéo dài 1 tháng), gồm:
Vòng 1: Đăng ký và tham gia thi trực tuyến, rèn luyện và thực hành dinh dưỡng trong 1 tháng để lựa chọn Top 100 ứng viên;
Vòng 2: Thi trực tuyến và tương tác cùng chuyên gia, chia sẻ kiến thức để chọn Top 30 ứng viên;
Vòng 3: Vòng xếp hạng Top 12 ứng viên xuất sắc nhất để trao giải đêm chung kết, ứng viên ngoài việc có thay đổi chỉ số cân nặng tích cực nhất còn có chỉ số eo-hông phù hợp, đồng thời có phần trả lời thuyết phục trước Hội đồng Giám khảo.
Theo Ban Tổ chức, tổng số cân nặng thay đổi của toàn bộ ứng viên năm nay là 21.326kg; 23.215cm vòng eo được thu nhỏ; khoảng 99,1% ứng viên có sự thay đổi rõ rệt về chỉ số cơ thể. Ngoài ứng viên trực tiếp, trong 3 tháng, cuộc thi đã lan tỏa đến hàng nghìn người khác thông qua kết nối của ứng viên và các hoạt động định kỳ mỗi vòng thi; độ tuổi phổ biến của ứng viên từ khoảng 30 – 45, ở nhiều vùng miền, ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.
