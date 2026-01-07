Liên tiếp tổ chức phương án giao thông tạm thời, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện ra sao?

Ngày 7/1, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Ban QLDA) cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo Ban QLDA, thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa kéo dài, mặc dù lượng mưa không quá lớn, tuy nhiên vẫn có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện nay vừa khai thác vừa được thi công mở rộng.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Ban QLDA thông báo tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Cụ thể, cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5h00 ngày 5/1 đến 17h00 ngày 5/3/2026 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5h00 đến 17h00 hằng ngày. Sau thời gian trên sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Ban QLDA đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng và TP Huế tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không đi vào các đoạn tuyến nêu trên.

Trước đó, Ban QLDA có nhiều lần thông báo áp dụng phương án tổ chức giao thông tạm thời để ứng phó với thời tiết bất lợi. Việc hạn chế xe khách, xe tải nặng và khống chế khung giờ lưu thông ban ngày được điều chỉnh theo từng giai đoạn, căn cứ diễn biến thời tiết và điều kiện an toàn trên tuyến.

Công nhân thi công xuyên đêm trên công trường dự án.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho biết, việc tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo ông Hiệp, trong thời gian gần đây, điều kiện thời tiết trên khu vực tuyến vẫn diễn biến phức tạp, khi vẫn đang có mưa. Việc lưu thông vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro do tuyến đường hiện chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tầm nhìn hạn chế. Đáng chú ý, tại Km50, nguy cơ sạt trượt vẫn còn hiện hữu gây mất an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua.

Liên quan đến tiến độ thi công dự án mở rộng tuyến, ông Hiệp cho biết đến thời điểm hiện tại, khối lượng thực hiện đạt khoảng 65%. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thời tiết, khi riêng trong tháng 12 chỉ có khoảng 5 ngày nắng khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, các hạng mục chính của dự án, đặc biệt là hệ thống cầu trên tuyến, vẫn đang được các nhà thầu tập trung thi công. Đến nay, các cầu cơ bản hoàn thành công tác lao dầm.

Toàn cảnh dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên được khởi công ngày 29/5/2025, có chiều dài tuyến khoảng 65km, điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, điểm cuối tại khoảng Km66, nút giao Hòa Liên kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan.

Dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, thiết kế đường cao tốc cấp 60 và cấp 80, vận tốc thiết kế Vtk=60 - 80 km/h. Mặt cắt ngang mở rộng mặt đường, các công trình trên tuyến đảm bảo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nền 22m. Tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trước đó, dự án đoạn La Sơn - Hòa Liên quy mô 2 làn xe hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 4/2022 góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A, tăng tính kết nối giữa Huế và Đà Nẵng, khu vực miền Trung. Tuy nhiên, việc chỉ có 2 làn xe, khai thác như tuyến cao tốc (không cho xe máy, xe thô sơ lưu thông...) nên dự án còn nhiều hạn chế.