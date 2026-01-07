Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026

Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó quy định rõ về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực. Trong đó quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên. Cụ thể:

Giáo viên nam nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng. Giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 57 tuổi.

Từ các năm tiếp theo, tuổi nghỉ hưu sẽ tiếp tục tăng dần cho đến khi đạt mốc 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ theo lộ trình đã được pháp luật quy định.

Cũng theo Luật Nhà giáo 2025, giáo viên mầm non được áp dụng cơ chế nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu chung. Theo đó, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm nếu có nguyện vọng và đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, đồng thời không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Như vậy, trong năm 2026: Giáo viên mầm non nam có thể nghỉ hưu từ khoảng 56 tuổi 6 tháng; Giáo viên mầm non nữ có thể nghỉ hưu từ khoảng 52 tuổi.

Luật Nhà giáo 2025 cũng cho phép một số nhóm giáo viên nghỉ hưu muộn hơn tuổi quy định, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và có nhu cầu của cơ sở giáo dục.

Các nhóm giáo viên được xem xét kéo dài thời gian công tác gồm:

Tiến sĩ: không quá 5 năm;

Phó giáo sư: không quá 7 năm;

Giáo sư: không quá 10 năm.

Trong thời gian công tác kéo dài, nhà giáo không đảm nhiệm chức vụ quản lý, chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu.

Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026

Năm 2026 có thể sẽ thực hiện việc tăng lương hưu từ nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương. Ảnh minh họa: TL

Theo Báo Lao động, thay vì quy định mức tăng theo từng năm, việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng.

Tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về nguyên tắc điều chỉnh lương hưu: Nhà nước điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên cơ sở mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng trưởng kinh tế phù hợp, khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ, không quy định cứng mức tăng cho từng năm.

Luật Bảo hiểm xã hội không quy định năm 2026 sẽ tăng lương hưu, mà giao Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tùy tình hình thực tế. Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vẫn đang là căn cứ pháp lý điều chỉnh lương hưu cho các năm sau 2025, trong đó có năm 2026.

Nghị quyết của Quốc hội cũng cho thấy định hướng ưu tiên điều chỉnh lương hưu trong năm 2026. Tại Khoản 10 Điều 2 Nghị quyết số 246/2025/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026 nêu rõ việc dành nguồn để thực hiện điều chỉnh đối với: Tiền lương; lương hưu; trợ cấp hàng tháng; trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Như vậy, năm 2026 có thể sẽ thực hiện việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương.

Từ nguồn tạng hiến người chết não, 2 sự sống được hồi sinh trong một đêm

Các y bác sĩ tri ân người hiến tạng. Ảnh: BV

Theo TTXVN, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận nguồn tạng hiến từ người chết não, bệnh viện đã khẩn trương triển khai đồng thời 2 ca ghép tạng phức tạp, gồm ghép tim và ghép gan tại 2 phòng mổ hoạt động song song.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115, cử ê-kíp chuyên môn sang tiếp nhận và thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình.

Quá trình lấy tim và lấy gan được triển khai đồng thời, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, bảo quản và vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ thời gian thiếu máu lạnh trước ghép.

Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, hoạt động chuyên môn diễn ra trong cùng một thời điểm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ khâu điều phối tạng, tổ chức phẫu thuật đến hồi sức sau ghép, thể hiện rõ năng lực tổ chức và thực hành ghép tạng của bệnh viện.

Hai người bệnh với độ tuổi và bệnh cảnh khác nhau cùng bước vào cuộc phẫu thuật quyết định sự sống vào tối ngày 4/1. Người bệnh ghép tim là người đàn ông 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm. Sau khi tim hiến được ghép vào lồng ngực người bệnh, tim ghép bắt đầu đập trở lại với những nhịp đập đầu tiên, đều đặn và ổn định, các thông số huyết động sớm sau ghép cải thiện rõ rệt.

Song song đó, ca ghép gan được chỉ định cho người bệnh 16 tuổi mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp, kèm rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng và hôn mê gan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được ghép gan kịp thời.

Được biết, điểm đặc biệt của ca ghép là kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến, cho phép tách một lá gan hiến thành hai mảnh ghép gan phải và trái nguyên vẹn để có thể ghép đủ cho hai người lớn. Sau ghép, mảnh ghép gan tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật, các chỉ số huyết động và sinh hóa gan cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu, đánh dấu thành công bước đầu của ca phẫu thuật.

Lexus Việt Nam triệu hồi hơn 2.700 xe để cập nhật phần mềm hỗ trợ đỗ xe

Đa phần các dòng xe đều được triệu hồi trong đợt này.

VTC News đưa tin, Lexus Việt Nam vừa thông báo thực hiện chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe cho hàng loạt dòng xe đang lưu hành tại thị trường trong nước. Chương trình bắt đầu được triển khai từ ngày 30/12/2025 trên toàn bộ hệ thống đại lý Lexus và Toyota toàn quốc.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các xe nằm trong diện ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe thuộc hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM). Do lỗi phần mềm, hình ảnh phía sau có thể bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện ở lần kế tiếp.

Lexus Việt Nam cảnh báo hiện tượng này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người hoặc vật thể phía sau trong quá trình người lái lùi xe.

Các chủ xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo mời mang xe đến kiểm tra từ đại lý. Quá trình kiểm tra và cập nhật phần mềm dự kiến mất khoảng 0,8 – 1 giờ mỗi xe và được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu

Theo TTO, UBND Hà Nội vừa đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu, trong đó tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Việc trung chuyển hành khách từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và ngược lại sẽ giao cho Sở Xây dựng Hà Nội, các sở, ngành xây dựng phương án, tổ chức thực hiện. Như vậy, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua.

Đây là nội dung mà UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện.

Cùng với việc đề nghị điều chỉnh chạy tàu trong trung tâm thành phố, UBND Hà Nội còn đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, hoàn thành trong quý 2/2026, để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại phía Tây khu phố cổ Hà Nội và phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Đồng thời thành phố sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ để không làm phá hủy cấu trúc không gian, cảnh quan của vùng di sản.

Lịch cấm đường ở Hà Nội phục vụ diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

CSGT làm nhiệm vụ tại Lê Quang Đạo. Ảnh: CATP Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã đồng loạt triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, để phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an TP Hà Nội đã ban hành Thông báo phân luồng giao thông trong các ngày 6/1, 8/1 và 10/1/2026.

Cụ thể, từ 7h00 đến 12h30 các ngày trên, tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Nguyễn Hoàng) và Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì, Châu Văn Liêm), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ diễn tập, xe có phù hiệu bảo vệ và xe làm nhiệm vụ xử lý, khắc phục sự cố.

Trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập, Công an thành phố tổ chức phân luồng và hướng đi cho các phương tiện từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo các tuyến:

Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long; hoặc Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long; hoặc Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long.

Quốc lộ 32 - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long.

Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.