Tin sáng 7/3: Đại diện Bộ TT-TT: Sự cố Facebook sập đem tới nhiều tín hiệu tốt cho Việt Nam; phụ huynh sốc, rối bời vì Trường Amsterdam có thể dừng tuyển sinh lớp 6

Tin sáng 6/3: Facebook bị sập trên toàn cầu, Giám đốc truyền thông của Meta xác nhận lỗi; cặp 'rồng lu' ở Bình Dương được xác lập kỷ lục Việt Nam GĐXH - Giám đốc truyền thông của tập đoàn công nghệ Meta đã đăng tải dòng trạng thái liên quan đến việc Facebook bất ngờ sập trên diện rộng; Cặp linh vật rồng chào đón Xuân Giáp Thìn được làm từ lu đất vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục.

Đại diện Bộ TT-TT: Sự cố Facebook sập đem tới nhiều tín hiệu tốt cho Việt Nam

Ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT.





Chiều ngày 6-3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT-TT trong tháng 2-2024.

Trước đó, vào khoảng hơn 22 giờ hôm qua (ngày 5-3), nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ không thể đăng nhập được vào mạng xã hội này.

Trao đổi về sự cố trên, ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT, không đề cập tới hệ lụy nhưng cho rằng sự cố trên sẽ đem tới tín hiệu tốt cho Việt Nam theo 2 hướng là người dân sẽ biết rằng Việt Nam có một mạng xã hội của mình đó là Zalo; cũng như có biện pháp bảo mật tài khoản.

Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết tối 5-3, khi Facebook gặp sự cố, ông đã nhận được rất nhiều câu hỏi, thắc mắc của người dùng về việc phải chăng tài khoản cá nhân của mình bị hack.

Theo ông Hưng, sau sự cố này, tự mỗi người trong chúng ta có lẽ đều nhận ra rằng bản thân đang phụ thuộc nhiều vào các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Tik Tok… "Sự cố hôm qua, nhiều người đặt câu hỏi mình có bị hack tài khoản không, và nếu bị hack rồi sẽ xử lý thế nào" - ông Hưng đặt vấn đề.

Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin nêu thực trạng hiện nay nhiều tài khoản của người dùng không được bảo mật xác thực 2 bước, điều này cũng dẫn tới lý do dễ bị lừa đảo trực tuyến, bởi chỉ cần lộ mật khẩu là bị hack tài khoản.

"Sau sự cố ngày hôm qua, tôi tin rằng nhiều người dùng đã đổi mật khẩu, tạo xác thực hai bước. Điều này rất hiệu quả cho công tác tuyên truyền bảo mật tài khoản" - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin nói.

Thống kê từ Cục An toàn thông tin cho thấy phần lớn người dân bị lừa đảo trực tuyến là sử dụng thiết bị nằm ở nhóm thu nhập thấp, người cao tuổi.

Tất cả đối tượng tấn công, lừa đảo sử dụng cách thức như dẫn dụ người dùng cài phần mềm độc hại trên thiết bị di động; dụ click vào đường link lừa đảo và dụ người dùng gửi mã OTT xác thực chuyển tiền hoặc lừa chuyển tiền qua tài khoản. Lừa đảo trực tuyến mục tiêu cuối cùng là tài chính.

Để ngăn chặn điều này, ông Trần Quang Hưng cho rằng cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp như xử lý bài toán định danh không gian mạng, ngăn chặn sim rác, tài khoản ngân hàng rác… Khi các biện pháp này triển khai đồng bộ, thì lừa đảo trực tuyến giảm rõ rệt.

Theo Cục trưởng Cục An toàn thông tin, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến là cuộc đấu tranh trường kỳ, lâu dài. Và, Bộ TT-TT có chức năng bảo vệ người dùng trong không gian mạng, đưa ra biện pháp khác nhau để chống lừa đảo trực tuyến.

Phụ huynh sốc, rối bời vì Trường Amsterdam có thể dừng tuyển sinh lớp 6

Phụ huynh đưa con thi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2023

Chị Trần Thị Lệ Hà, có con học lớp 5 tại một trường tiểu học ở quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ, chị sốc, ngồi thẫn thờ khi biết được tin, năm nay Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có thể dừng tuyển sinh lớp 6. Con đang học học kỳ 2 của lớp 5 nhưng cách đây 2 năm, chị đã lặn lội nhiều nơi để tìm gia sư, trung tâm luyện thi cho con học để dự thi.

"Nghiên cứu phương án thi của trường nhiều năm trở lại đây là xét tuyển học bạ và kiểm tra đánh giá năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh nên ngoài việc con phải nỗ lực học tốt các môn trên lớp để đạt điểm kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học cao còn phải đi học nâng cao, luyện đề mới có hi vọng. Vậy mà chỉ cách kỳ thi vài tháng phụ huynh mới nhận được tin như vậy nên chúng tôi rất hoang mang", chị Hà nói.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, có con đang học lớp 3 một trường tư thục ở quận Cầu Giấy cũng nói rằng, thông tin khiến chị cảm thấy tiếc nuối vì gia đình đang định hướng sẽ cho con thi vào lớp 6 vào trường này. Đó cũng là ngôi trường chị từng học từ bậc THCS - THPT nên muốn định hướng cho con gái thi.

Tuy con mới học lớp 3 nhưng có nền tảng Ngoại ngữ và Toán khá tốt. Các năm học trước con luôn đứng đầu lớp nên tự tin và dự định trong hè này sẽ tìm lớp học dần Tiếng Việt nhằm có kiến thức tốt nhất cho việc thi vào trường trong vài năm tới.

"Con thi đỗ vào Amsterdam vẫn là niềm mơ ước của bao nhiêu phụ huynh. Ngoài ra, lí do mình mong mỏi con được học ở môi trường có đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất tốt. Bạn bè đều giỏi là môi trường, động lực cho con học tập và cố gắng. Một vấn đề quan trọng nữa là học phí của trường rẻ hơn rất nhiều so với các trường THCS chất lượng cao, trường tư thục", chị Vân Anh chia sẻ.

Trên các diễn đàn, vấn đề Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có thể dừng tuyển sinh từ năm học 2024-2025 có nhiều ý kiến trái chiều.

Người cho rằng, đã đến lúc tất cả các địa phương trên toàn quốc phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Đó là căn cứ Luật giáo dục 2019, các trường chuyên được thành lập ở cấp THPT, vì vậy không có cấp THCS ở trường chuyên. Thế nhưng, bao nhiêu năm nay, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam vẫn tồn tại và tuyển sinh lớp 6. Kỳ thi tuyển sinh đầu cấp của trường này trở thành điểm nóng trong các mùa thi.

Nhiều phụ huynh vì giấc mộng có con thi đỗ vào ngôi trường này cũng không quản ngày đêm, cuối tuần, nghỉ lễ ép con đi luyện thi. Các trung tâm, lớp luyện thi vào lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, các trường CLC cũng mọc lên nhan nhản. Nhiều phụ huynh con không có năng lực tốt vẫn tìm các lớp luyện thi khiến trẻ áp lực, không có thời gian vui chơi.

Năm ngoái, trường này công bố tiêu chí xét học bạ, nhiều hồ sơ không đáp ứng bị loại đã khiến phụ huynh bật khóc. Có phụ huynh nói rằng: "Vì mục tiêu thi vào trường con cố gắng không ngừng nghỉ. Học xong 2 buổi ở trường, bố mẹ chở thẳng đến trung tâm học thêm. Cuối tuần, ngày lễ các bạn đi chơi, con vẫn miệt mài ở lớp học thêm".

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh vẫn mong muốn, hi vọng ngôi trường này tiếp tục tuyển sinh lớp 6 đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm 2023, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 05/2023/TT-2023- BGDĐT ngày 28/2/2023 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường THPT chuyên. Theo đó, kể từ năm 2024-2025, các trường THPT chuyên sẽ không được tổ chức lớp không chuyên. Các trường THPT công lập cũng sẽ phải bỏ lớp chuyên.

Cũng theo quy định, các trường THPT chuyên đã tuyển sinh và tổ chức lớp không chuyên và dạy học trong trường từ những năm trước vẫn sẽ tiếp tục triển khai cho đến khi hết lớp 12. Thông tư có hiệu lực từ tháng 4/2024 do đó, năm học 2024-2025 các trường THPT chuyên sẽ không được phép tuyển lớp không chuyên.

Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội có có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh lớp không chuyên trong trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ GD&ĐT có văn bản trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 62 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông, vì vậy không có trường chuyên ở cấp trung học cơ sở.

Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên theo đúng quy định.

Vì sao "Tuấn Phò mã" bị bắt?

"Tuấn Phò mã" tại cơ quan công an.





Ngày 6/3, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định Giữ người trong trường hợp khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn (40 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Vụ án đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ theo quy định.

Hoàng Đình Tuấn, tức "Tuấn Phò mã", "Tuấn Phò mã 36" sở hữu kênh Tiktok có hơn 300.000 người theo dõi, đồng thời, Tuấn còn có các kênh mạng xã hội khác như Facebook, YouTube thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Các nội dung mà "Tuấn Phò mã" đăng tải thường là quay lại quá trình làm việc của CSGT, hướng dẫn cách "né" CSGT, giải thích về Luật Giao thông đường bộ...

Tuy nhiên, nhiều clip của "Tuấn Phò mã" cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường.

Vụ tiếp viên hàng không xách ma túy: Khởi tố 183 vụ án, 502 bị can

Đến ngày 6-3, liên quan đến vụ tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh, đồng thời, xử lý hành chính 86 người liên quan.

Tang vật thu giữ trong đường dây này là hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí. Các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán trót lọt lượng ma túy với tổng số tiền rất lớn.

Trước đó, ngày 16-3-2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Công an làm rõ nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hoá quốc tế để vận chuyển ma tuý về Việt Nam.

Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma tuý này giao về cho một người tại Đồng Nai.

Từ Đồng Nai, ma túy được phân thành từng kiện hàng giao cho các đối tượng tại TP HCM và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác.

Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma tuý...

Tràn ngập chương trình 'đính kèm' show bay drone ánh sáng tại hồ Tây

UBND quận Tây Hồ vừa có thông tin chi tiết về Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" diễn ra từ ngày 9 và 10-3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, chương trình sẽ có màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone (thiết bị bay không người lái) hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả trải nghiệm thú vị. Mặc dù màn trình diễn ánh sáng bằng drone trong chương trình này không hoành tráng, cầu kỳ như trong "Lễ hội ánh sáng" từng diễn ra vào đêm 30 Tết Giáp Thìn vừa qua. Tuy nhiên, với 300 drone, khán giả có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh mang tính biểu tượng của quận Tây Hồ như: cầu Nhật Tân, Sen bách diệp, hoa đào Nhật Tân…

Đáng chú ý, trong tối khai mạc "Du lịch Hà Nội chào 2024 – Get on Ha Noi 2024" sẽ có chương trình nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping. Chương trình có sự tham gia khoảng 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân. Đây là chương trình nghệ thuật kết hợp yếu tố sử thi và biểu diễn hiện đại để mang đến câu chuyện về Hà Nội tinh hoa và phát triển.

Tham gia chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 – Get on Ha Noi 2024", người dân và du khách còn được tìm hiểu, thưởng thức không gian ẩm thực đặc sắc với 15 gian hàng. Trong đó, có nhiều tinh hoa ẩm thực của quận Tây Hồ nói riêng và Hà Nội nói chung, đó là: Chè sen Quảng An; xôi chè Phú Thượng (vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia); cà phê muối phường Xuân La; giò chả, chả cá Xuân Đỉnh... Các gian hàng hoạt động từ 8h30 ngày 9-3 đến 22h ngày 10-3.

Ngoài ra, trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 – Get on Ha Noi 2024" còn có những gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch của Hà Nội với nhiều tour du lịch hấp dẫn, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến từ các làng nghề như: Lược sừng Thụy Ứng (huyện Thường Tín), nón lá làng Chuông (huyện Thanh Oai)...Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp trong cuộc thi ảnh du lịch "Thủ đô Hà Nội chào đón bạn-Welcome Hanoi City"

Theo UBND quận Tây Hồ, Ban tổ chức đã bố trí 5 khu vực để xe để người dân và du khách có thể tiện theo dõi màn biểu diễn ánh sáng bằng drone. Đó là ngõ 431 Âu Cơ (cạnh nhà máy xử lý nước thải Phú Điển), khu vực trước cửa công an phường Nhật Tân và Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, cuối ngõ 399 Âu Cơ (Thung lũng hoa Hồ Tây), TTTM Lotte Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa TT&TT Quận (691 Lạc Long Quân). Bên cạnh đó, các khu vực để người dân và du khách đứng xem màn trình diễn drone gồm có ngõ 612 Lạc Long Quân (trước cổng Công viên nước), Phố Trịnh Công Sơn, Phố Nhật Chiêu (trước cổng Thung Lũng hoa Hồ Tây).

Bộ Công an ra thông báo về 2 tổ chức khủng bố

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an vừa ra thông báo về 2 tổ chức đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Thứ nhất là tổ chức khủng bố "Nhóm Hỗ trợ người Thượng", có tên tiếng Anh là "Montagnard Support Group, Inc.", viết tắt MSGI.

Nhóm này do Y Mut Mlô và Y Duen Bdăp (nguyên là thành viên tổ chức "Quỹ người Thượng - MFI" ở Mỹ) tuyên bố thành lập năm 2011, nhằm móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số dùng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên.

Trụ sở của tổ chức khủng bố này đặt tại Mỹ. Đối tượng cầm đầu, chỉ huy được xác định là Y Mut Mlô (SN 1960, tại Đắk Lắk (Chủ tịch); Y Duen Bdăp (Phó Chủ tịch); Y Bion Mlô (phụ trách đối ngoại); Y Lhưl Byă (phụ trách truyền thông).

Hình ảnh hiện trường vụ khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk do các đối tượng trong tổ chức khủng bố "Nhóm Hỗ trợ người Thượng", "Người Thượng vì công lý" chỉ đạo, tiến hành.

Ngoài ra còn có các thành viên cốt cán khác gồm: Y Čhik Niê (SN 1968 tại Đắk Lắk); Y Chanh Byă (SN 1984, tại Đắk Nông); Y Bé Êban (SN 1982 tại Đắk Nông); Y Niên Êya (SN 1977, tại Đắk Nông) và Y Sôl Niê (SN 1979, tại Đắk Lắk)…

Bộ Công an cho biết, MSGI hoạt động theo phương thức bạo động; chủ trương lôi kéo, tuyển mộ thành viên ở trong nước, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang; tài trợ tiền, vũ khí, phương tiện, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm đòi ly khai, tự trị, thành lập "Nhà nước Đêga" ở Tây Nguyên.

Tổ chức khủng bố thứ hai được nhắc đến là "Người Thượng vì công lý", có tên tiếng Anh là "Montagnard Stand for Justice - MSFJ", do các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H' Sarina Krong, H' Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ thành lập vào tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023.

Tổ chức này có trụ sở tại Thái Lan. Đối tượng cầm đầu, chỉ huy được xác định là Y Quynh Bdap (SN 1992, tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, quốc tịch Việt Nam); Y Phik Hdok (SN 1993, tại buôn M'Duk, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Y Pher Hdrue (SN 1979, tại buôn Êa Khít, xã Êa Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); H' Biăp Krông (SN 1987, tại buôn Kwăng, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); Y Aron Êban (SN 1985 tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk)...

Thông báo của Bộ Công an, MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động; tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm thành lập "Nhà nước riêng" ở Tây Nguyên.

Bộ Công an cho biết: "Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI" và "Người Thượng vì công lý - MSFJ" là tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của 2 tổ chức khủng bố trên; Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do 2 nhóm khủng bố trên tổ chức; Hoạt động theo chỉ đạo của "Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI" và "Người Thượng vì công lý - MSFJ"… là phạm tội "Khủng bố", "Tài trợ khủng bố" và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội