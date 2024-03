Tin sáng 6/3: Facebook bị sập trên toàn cầu, Giám đốc truyền thông của Meta xác nhận lỗi; cặp 'rồng lu' ở Bình Dương được xác lập kỷ lục Việt Nam

Giám đốc truyền thông của Meta xác nhận lỗi khi Facebook bị sập trên toàn cầu

Andy Stone, Giám đốc truyền thông của tập đoàn công nghệ Meta xác nhận lỗi khi Facebook bị sập.

Khoảng 22 giờ ngày 5/3, nhiều người dùng Facebook bất ngờ bị tự động out khỏi tài khoản của mình. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến ứng dụng Facebook mà còn lan sang Messenger và Instagram, gây ra sự bất tiện lớn và làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Đáng chú ý khi người dùng thực hiện đăng nhập lại các ứng dụng đều không thể được.

Việc ngừng hoạt động đã gây lo ngại cho các doanh nghiệp dựa vào Facebook để tiếp thị, nêu bật vai trò quan trọng của nền tảng này trong truyền thông toàn cầu. Người dùng đã chuyển sang các mạng xã hội khác để bày tỏ sự thất vọng và tìm kiếm thông tin cập nhật.

Chia sẻ trên X (trước đây là Twitter), Andy Stone, Giám đốc truyền thông của tập đoàn công nghệ Meta, công ty sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp đã xác nhận vụ việc cũng như cho biết phía Facebook đang cố gắng làm việc để khắc phục sự cố này: "We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now" (tạm dịch chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc để khắc phục ngay bây giờ").

Đến 23h30 (ngày 5/3) sự cố trên đã được khắc phục, người dùng có thể truy cập bình thường các ứng dụng Facebook, Messenger và Instagram.

Người dùng đã có thể truy cập lại Facebook sau sự cố đêm 5/3.



Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 ở Hải Phòng sau 8 ngày nhảy cầu

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân suốt nhiều ngày liền. Ảnh: TL

Lúc 15h ngày 5/3, cơ quan Công an huyện An Dương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nữ giới dạt vào bãi bồi của sông Lạch Tray (thuộc xã Đại Bản, huyện An Dương).



Qua nhận dạng, cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân là nữ sinh lớp 11, người đã nhảy cầu Hoàng Văn Thụ hôm 27/2.

Gia đình của nữ sinh được đưa đến hiện trường để nhận dạng. Xác định đúng là thi thể của nữ sinh đang tìm kiếm, công tác khám nghiệm thi thể sơ bộ đã được nhanh chóng triển khai.

Từ camera thu nhận tại khu vực Cầu Hoàng Văn Thụ cho thấy, nữ sinh này đã đi xe lên cầu, cởi áo đồng phục nhà trường và để lại giày thể thao rồi nhảy xuống sông tự tử.

Suốt 8 ngày trôi qua, Công an Hải Phòng, đội thợ lặn và gia đình đã liên tục tìm kiếm trên sông và cửa biển. Đến chiều 5/3, thi thể của nữ sinh đã được tìm thấy.

Vụ tai nạn giao thông ở Tuyên Quang: Một bệnh nhân chấn thương nặng, không còn cơ hội điều trị

Một nạn nhân vụ tai nạn được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TL

BS Nguyễn Hưng Đạo (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết sáng (5/3), cơ sở này tiếp nhận các nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe container tại quốc lộ 2 đoạn từ Hà Giang sang Tuyên Quang.

Trong đó, 5 nạn nhân đã tử vong ngoại viện được đưa về nhà xác, chờ người thân đến nhận thi thể. Ngoài ra, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu điều trị cho 5 nạn nhân.

BS Đạo cho biết thêm, trong số 5 ca điều trị có một bệnh nhân được gia đình xin về vì không còn cơ hội điều trị. Bệnh nhân này 23 tuổi, đa chấn thương rất nặng, ngay khi vào viện đã hôn mê, tiên lượng rất kém. Các bác sĩ nỗ lực hồi sức tuy nhiên kết quả không khả quan.

Hai bệnh nhân chấn thương ngực có người nhà ở Hà Nội nên xin chuyển về Thủ đô điều trị. Một bệnh nhân đã được cho ra viện, còn một bệnh nhân chấn thương hàm mặt đang được điều trị tại đây.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB) của Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn.

Các bệnh viện cần khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông; Phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời...

Cặp "rồng lu" ở Bình Dương được xác lập kỷ lục Việt Nam

Cặp linh vật rồng chào đón Xuân Giáp Thìn được làm từ lu đất vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Ảnh: VTC News

Theo lãnh đạo phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cặp linh vật rồng chào đón Xuân Giáp Thìn được làm từ lu đất vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục.

Theo đó, cặp linh vậy được xác lập kỷ lục: Cặp Rồng lắp ghép từ các lu, hũ gốm nung thủ công nhiều nhất tại Việt Nam. Thời điểm xác lập kỷ lục từ ngày 4/3/2024.

Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cặp rồng lu độc lạ trên vừa trình làng là thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cặp linh vật được đặt hai bên cầu Bà Sảng ở đường Hồ Văn Cống dẫn vào những làng nghề truyền thống ở phường Tương Bình Hiệp.

Chiều dài mỗi con rồng lu gần 30m, được chế tác từ 38 lu cỡ lớn và gần 20.000 hũ gốm sứ nhỏ. Đồ gốm để chế tác rồng được lò lu Đại Hưng - lò gốm có tuổi đời gần 180 năm ở phường Tương Bình Hiệp tài trợ.

Không chỉ người dân Bình Dương, cặp rồng lu sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen từ người dân khắp cả nước.

Dập tắt đám cháy phức tạp trong đêm

Hiện trường đám cháy.

Ngay trong đêm 5/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) và các lực lượng chức năng đã dồn lực dập tắt đám cháy phức tạp xuất phát từ một xe chở gas lây lan sang khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h50 ngày 5/3, một ô tô tải chở đầy gas đi qua khu vực cầu Đen (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội), bất ngờ bốc cháy. Đám cháy không được kiểm soát đã lan sang nhà xưởng bên cạnh đường, tạo thành quầng lửa bốc cao.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín và các lực lượng có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa. Chính quyền địa phương huy động 2 máy xúc hỗ trợ. Xe cứu thương cũng được hướng dẫn tiếp cận hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu. Do đám cháy nằm ngoài cánh đồng, xa khu dân cư nên đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đến khoảng 22h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy khiến 3 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn nhà xưởng bị cháy có diện tích khoảng 300m2, được xây dựng từ cuối năm 2023.