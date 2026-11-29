Ca sĩ Emily sinh năm 1989, được khán giả biết đến sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Audition năm 2007. Đến năm 2010, Emily và BigDaddy cùng tham gia Ladykillah, nhóm nghệ sĩ underground có ảnh hưởng trong cộng đồng yêu rap, R&B thời điểm đó. Đây cũng là giai đoạn cả hai nhận được sự quan tâm nhiều hơn hơn thông qua các sản phẩm âm nhạc nổi tiếng.

Năm 2016, cô tham gia The Remix (Hòa âm ánh sáng) cùng Hạnh Sino nhưng không tạo được tiếng vang. Đầu năm 2019, vào dịp Tết Nguyên đán, cô và BigDaddy bất ngờ công khai chuyện đã kết hôn và có hai con chung. Trước đó, cả hai khá kín tiếng về đời tư. Sau thời gian dài tập trung cho gia đình, nữ ca sĩ vừa có màn tái xuất ấn tượng trên đường đua V-pop vào cuối tháng 10 vừa qua với album đầu tay mang tên "Twin Flame".

Ca sĩ Emily. Ảnh FBNV

Xuất hiện tại chương trình "Sao Check" vừa mới lên sóng, Emily đã tiết lộ những thăng trầm trong chuyện tình với BigDaddy và lý do quyết tâm trở lại đường đua âm nhạc. Emily cho hay, việc ra mắt album "Twin Flame" vào tháng 10 là thời điểm đặc biệt ý nghĩa, vừa là tháng sinh nhật, vừa đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày cô và BigDaddy chính thức đăng ký kết hôn.

Tên gọi "Twin Flame" bắt nguồn từ một quan niệm tâm linh về hai người được xem là hai nửa của cùng một linh hồn. Họ gặp gỡ, yêu nhau, chứng kiến những góc tối của đối phương và mang đến cho nhau những bài học trong cuộc sống. Đây cũng là ý tưởng xuyên suốt album, kể về hành trình từ lúc hai người gặp gỡ, yêu nhau, chia xa, trải qua đau khổ rồi tìm lại hạnh phúc.

"Twin Flame" - album đầu tay của Emily. Ảnh VTV

Nữ ca sĩ cho biết, cả hai có quãng thời gian chia tay. Sau khi kết thúc mối quan hệ, cả hai vẫn giữ tình bạn, thường xuyên gặp gỡ trong những cuộc đi chơi cùng nhóm bạn chung hoặc trong công việc. Thời điểm đó, Emily không nghĩ hai người sẽ nối lại tình xưa. Chỉ đến khi có cơ hội gặp nhau nhiều hơn và chuyển về ở chung nhà để tiết kiệm chi phí, cô mới nhận ra tình cảm dành cho đối phương vẫn còn rất nhiều.

"Khi mình trải qua giai đoạn đấy rồi thì mình mới nhận ra hóa ra người đấy quan trọng với mình đến thế", Emily chia sẻ.

Ví chuyện tình của mình như một bộ phim Hàn Quốc, Emily lựa chọn thể loại hài lãng mạn để miêu tả cuộc sống hôn nhân. Cô yêu thích sự ngọt ngào vừa đủ, xen lẫn những tình huống hài hước và mong hôn nhân của hai vợ chồng sẽ tiếp tục như vậy.

Gia đình hạnh phúc của Emily và BigDaddy. Ảnh FBNV

Trải qua những thăng trầm, điều khiến Emily cảm kích ở BigDaddy là sự đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trong quá trình thực hiện album "Twin Flame", nam rapper đóng góp ý tưởng cho ca khúc "Gì em cũng biết", tham gia sản xuất "Như trong phim" cùng nhạc sĩ Triết Minh. Những lúc vợ bận rộn, anh đảm nhận việc chăm sóc các con, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

Emily còn bật mí ông xã nấu ăn rất ngon, khiến cô khó có cơ hội cải thiện khả năng nữ công gia chánh. Không chỉ quan tâm vợ bằng những hành động thường ngày, BigDaddy còn thể hiện tình cảm qua âm nhạc. Emily xác nhận "Mê Ly" là ca khúc ông xã dành tặng cô nhân dịp sinh nhật. Trong nhiều sáng tác của nam rapper, dù không được đề tặng trực tiếp, Emily vẫn nhận ra hình ảnh của mình.

Sự nghiệp âm nhạc của Emily gắn bó với sự đồng hành của ông xã BigDaddy. Ảnh FBNV

Tuy nhiên, việc lập gia đình và sinh con cũng khiến sự nghiệp của cô bị chững lại. Emily thừa nhận khoảng ba năm đầu sau khi sinh con, cô thường xuyên cảm thấy căng thẳng, buồn bã và dễ cáu kỉnh mà chính mình không nhận ra. "Lúc đó em đã nghĩ mình khó có cơ hội được hát, được biểu diễn trên sân khấu nữa. Có gia đình rồi thì cơ hội cũng ít đi", nữ ca sĩ tâm sự.

Phải đến năm 2019, khi cùng BigDaddy trở lại với bản hit "Mượn rượu tỏ tình", cô mới nhìn lại và nhận ra những bất ổn về cảm xúc trong khoảng thời gian trước đó. May mắn có ông xã cùng hoạt động nghệ thuật, Emily có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sân khấu và trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến.

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