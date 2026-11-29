Tuổi 35 của Phạm Hương GĐXH - Phạm Hương mừng sinh nhật tuổi 35 tại Mỹ với cuộc sống bình dị và đam mê mới. Người đẹp vẫn giữ vẻ cuốn hút và đang phát triển thương hiệu hoa của riêng mình.

Phạm Hương bày tỏ niềm hạnh phúc và sự trân trọng khi được tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Với cô, những tiếng cười vui vẻ, những phút giây quây quần bên bàn ăn và những kỷ niệm được vun đắp qua từng ngày chính là điều đáng quý trong cuộc sống. Nhân dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving), người đẹp gửi lời chúc mừng, đồng thời chia sẻ niềm biết ơn khi có gia đình bên cạnh và được lưu giữ thêm nhiều khoảnh khắc ấm áp bên những người thân yêu.

Hình ảnh Phạm Hương trong lễ Tạ ơn.

Trước khi chia sẻ khoảnh khắc mới nhất, Hoa hậu Phạm Hương cũng chia sẻ về cuộc sống của mình với khán giả. Sau thời gian sinh sống tại Mỹ, hiện tại, cô kinh doanh ngành dịch vụ tổ chức đám cưới. Thời gian qua người đẹp gốc Hải Phòng đã thử sức với nhiều hạng mục trong công việc này từ làm đơn hàng hoa, đảm nhận việc thiết kế, trang trí cho các đám cưới và sự kiện. Công việc này xuất phát từ niềm đam mê cắm hoa tươi mỗi ngày của Hoa hậu Phạm Hương. Cô nhận thấy công việc mang lại cho bản thân niềm vui mỗi ngày.

Từ năm 2018, Phạm Hương sang Mỹ và dần rút khỏi các hoạt động showbiz. Từ đó đến nay, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Thay vì ánh đèn sân khấu và những sự kiện liên tiếp, người đẹp dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái và những công việc riêng. Không chỉ chăm sóc gia đình, Phạm Hương còn xây dựng công việc kinh doanh riêng tại Mỹ. Cô hiện sở hữu một cửa hàng hoa và dành nhiều tâm huyết cho công việc này.

Phạm Hương và cuộc sống bình yên ở Mỹ.

Trên mạng xã hội, nàng hậu thường chia sẻ những sản phẩm hoa do mình thiết kế, cắm và trang trí. Cô cũng tổ chức các buổi workshop liên quan đến nghệ thuật cắm hoa, qua đó biến sở thích cá nhân thành một công việc mà mình yêu thích. Công việc kinh doanh khiến cuộc sống của Phạm Hương không hoàn toàn gói gọn trong chuyện gia đình. Người đẹp có thêm một không gian riêng để sáng tạo và gặp gỡ những người có chung niềm yêu thích với hoa.

Sau 8 năm sinh sống ở Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương có cuộc sống bình yên bên gia đình cùng công việc mà bản thân yêu thích. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư nhưng thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên hai con trai. Người đẹp dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con trong cuộc sống hằng ngày, từ việc chăm sóc, vui chơi đến giáo dục. Trước đây, cô cũng từng chia sẻ việc duy trì tiếng Việt cho con trong môi trường sống tại Mỹ, mong các con có thể sử dụng tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 và 2 con trai.

Sau gần một thập kỷ rời xa sân khấu, Phạm Hương dường như đã tìm được nhịp sống phù hợp với mình. Cô không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình hay các sự kiện giải trí, nhưng mỗi lần đăng ảnh, người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm lớn.

Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tên đầy đủ Phạm Thị Hương, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015 và gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tự tin, bản lĩnh.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương sau một thời gian sinh sống ở Mỹ đã quyết định lập nghiệp bằng nghề kinh doanh tổ chức tiệc cưới.



