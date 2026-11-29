"Sóng ở đáy sông" là bộ phim truyền hình dài 10 tập, phát sóng năm 2000 trên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu.

Phim kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Núi (NSND Xuân Bắc) - chàng trai có tuổi thơ bất hạnh, chịu sự ghẻ lạnh của cha, trải qua nhiều biến cố và sa ngã vào con đường tù tội.

Sau 26 năm phim lên sóng, những nghệ sĩ làm nên thành công của bộ phim đều đã có những ngã rẽ riêng. Trong đó, nhân vật Hồng do NSƯT Thanh Hiền đảm nhận vẫn luôn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Nhân vật Hồng do NSƯT Thanh Hiền đảm nhận trong bộ phim "Sóng ở đáy sông"

Hồng là một trong ba người phụ nữ đi qua cuộc đời Núi, cô chín chắn, biết cảm thông và mong muốn xây dựng một gia đình bình yên. Tuy nhiên, sự trở lại của Mây cùng những mâu thuẫn trong gia đình khiến Hồng không thể tiếp tục cuộc sống bên Núi. Nhân vật lựa chọn rời đi, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Khác với hình ảnh người phụ nữ trong phim, ngoài đời NSƯT Thanh Hiền dành phần lớn sự nghiệp cho nghệ thuật sân khấu truyền thống. Xuất thân là diễn viên chèo, chị từng công tác tại Đoàn Chèo Hà Bắc giai đoạn 1997-1999, sau đó về Nhà hát Chèo Hà Nội và có hơn 20 năm gắn bó với loại hình nghệ thuật này.

Năm 2015, cô được trao tặng danh hiệu NSƯT. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, NSƯT Thanh Hiền còn được ghi nhận trên lĩnh vực quản lý. Từ năm 2011, nữ nghệ sĩ được giao vai trò trưởng rạp Đại Nam. Đến năm 2017, Thanh Hiền được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát.

NSƯT Thanh Hiền tên thật Trần Thị Hiền, sinh năm 1980, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Bắc Ninh, bố mẹ đều là người yêu nghệ thuật hát chèo.

Năm 2021, cô được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long. Hiện tại, thông tin trên website chính thức của nhà hát vẫn ghi nhận NSƯT Thanh Hiền giữ cương vị giám đốc.

Không chỉ hoạt động quản lý, Thanh Hiền còn có nhiều dấu ấn trên sân khấu với các giải thưởng như Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu chèo toàn quốc năm 2009, Giải Vàng Liên hoan các trích đoạn hài toàn quốc và Giải Vàng Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ.

Ngoài đời, NSƯT Thanh Hiền có cuộc sống viên mãn bên chồng con. Cô cũng được nhận xét là người phúc hậu, nhẹ nhàng và hài lòng với những gì đang có.

NSND Xuân Bắc hội ngộ NSƯT Thanh Hiền.

Năm 2025, khi NSND Xuân Bắc vô tình gặp lại NSƯT Thanh Hiền ở một sự kiện, anh vui vẻ đăng tải bức ảnh chụp cùng "cô vợ 3" kèm dòng trạng thái: "Hôm nay lại gặp "vợ ba" - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, có ga lăng phong sương nên Hồng mới theo. Giờ thì… thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận!".