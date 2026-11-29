Con gái Thương Tín vắng mặt trong ngày giỗ đầu của cha GĐXH - Gia đình Thương Tín làm giỗ đầu của cố nghệ sĩ tại quê nhà Phan Rang. Con trai Thương Tín từ TP.HCM về nhưng con gái cố nghệ sĩ lại vắng mặt trong ngày này.

Mới đây, anh Bùi Thanh Tùng cùng vợ có mặt trong chương trình tưởng niệm một năm ngày mất của tài tử Thương Tín do nhạc sĩ Tô Hiếu tổ chức tại TP HCM. Anh và vợ đều xúc động khi nhìn thấy nhiều khán giả, nghệ sĩ tham dự tưởng niệm cha mình.

Bên cạnh sự xuất hiện của Bùi Thanh Tùng, thì con dâu của Thương Tín cũng lần đầu lộ diện, nhận được sự quan tâm của công chúng.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu với Gia đình & Xã hội, con dâu Thương Tín tên là Hường, người ngoài Bắc vào Nam. Hai vợ chồng Thanh Tùng từng có giai đoạn buôn bán nhưng kinh tế không ổn định, con gái vào Đại học nên gần đây đã bán xe để đi làm công nhân.

"Lúc sinh thời khi Thương Tín còn ở nhà tôi tại TP.HCM, Thanh Tùng và vợ thường xuyên chở nhau qua thăm cha. Thậm chí, vợ Tùng cũng không ít lần gọi điện cho tôi để hỏi thăm bố chồng", Tô Hiếu kể.

Thanh Tùng và vợ trong lễ tưởng niệm Thương Tín tại TP.HCM tối 25/11.

Sau giỗ đầu Thương Tín, vợ chồng Thanh Tùng dự định năm sau sẽ rước di ảnh của cha lên Sài Gòn để thờ cúng. Tuy nhiên, anh lo ngại hiện tại đang ở nhà thuê, cuộc sống không khá giả thì ba sẽ không có nơi thờ cúng ổn định.

Động viên Thanh Tùng, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ: "Tùng tâm sự với tôi: Ba ở quê thì còn có nơi chốn ổn định, còn em ở nhà thuê thì có tội ba không, không biết ba có chịu không? Nhưng tôi khuyên, Tùng là con trai duy nhất của Thương Tín thì việc cúng giỗ là điều nên làm cho ba. Có điều kiện thì mình làm to, không có thì làm nhỏ nhưng phải trọn vẹn đạo hiếu".

Con dâu Thương Tín tên là Hường. Hai vợ chồng hiện tại là công nhân.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC, Chiến trường chia nửa vầng trăng,... "Cu li không bao giờ khóc", đóng cùng NSND Minh Châu, là bộ phim cuối cùng ông tham gia.

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín gặp nhiều khó khăn, từng được nhạc sĩ Tô Hiếu cưu mang, chăm sóc tại nhà riêng ở Hooc Môn. Trước khi qua đời, Thương Tín chuyển về quê nhà Phan Rang sống cùng mẹ đẻ và được các em chăm sóc. Gần nửa năm sau sự ra đi của Thương Tín, mẹ đẻ ông cũng qua đời.