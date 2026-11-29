Khi đến tham dự đêm thứ hai của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam với vai trò khách mời, nữ diễn viên Quách Thu Phương chọn bộ đầm dạ hội cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Ngôi Sao

Thiết kế hở lưng trần xẻ ngực sâu, xẻ đùi cao giúp Quách Thu Phương tôn vẻ gợi cảm tuổi 49. Cô kết hợp cùng lối mặc không nội y vô cùng gợi cảm. Ảnh: Ngôi Sao

Để có được vóc dáng mảnh mai ở tuổi trung niên, Quách Thu Phương đã tìm đến nhiều phương pháp tập luyện để giúp tinh thần lẫn sức khỏe tốt lên.

Từ cách đây gần 20 năm, nữ nghệ sĩ đã chọn yoga để tập luyện. Quách Thu Phương đã có hành trình vất vả mới có được như ngày hôm nay.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Cô từng công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ và sớm ghi dấu ấn bằng lối diễn xuất nội tâm, giàu cảm xúc.

Tên tuổi của Quách Thu Phương thực sự được khán giả cả nước biết đến qua bộ phim truyền hình đình đám Của để dành . Trong phim, cô vào vai người con dâu hiền lành nhưng nhiều trăn trở trong cuộc sống gia đình.

Ánh mắt buồn, diễn xuất chân thật đã khiến nhân vật của cô trở nên gần gũi và ám ảnh đối với người xem. Chính đôi mắt giàu cảm xúc đã trở thành "thương hiệu" của Quách Thu Phương. Vì thế, không ít khán giả gọi cô là "mỹ nhân có đôi mắt buồn nhất Việt Nam".

Sau giai đoạn nổi tiếng, Quách Thu Phương từng có thời gian dài vắng bóng trên truyền hình để tập trung cho sân khấu và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khi trở lại với màn ảnh nhỏ những năm gần đây, cô tiếp tục chứng minh sức hút của mình.

Khán giả truyền hình gần đây gặp lại Quách Thu Phương trong nhiều dự án của VTV. Cô tham gia các bộ phim như Đồng hồ đếm ngược và Bước chân vào đời , thường đảm nhận những vai người mẹ có chiều sâu tâm lý.

Dù đã bước vào tuổi U50, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, vóc dáng cao đẹp. Nhiều khán giả nhận xét rằng thời gian dường như chỉ khiến vẻ đẹp của cô thêm đằm thắm và sâu sắc hơn.

Hiện tại, nữ diễn viên sống một mình do hai con đang đi du học nước ngoài. Ngoài đóng phim, thỉnh thoảng Quách Thu Phương còn đi du lịch cùng bạn bè. Cuộc sống tự do tự tại giúp tinh thần nữ diễn viên càng thoải mái tươi trẻ hơn.