Trước Hậu Hoàng, nhiều mỹ nhân Việt từng chiến đấu với bệnh ung thư Thông tin Hậu Hoàng bị ung thư máu khiến nhiều người bất ngờ, trước đó cũng có không ít sao nữ thông báo mắc căn bệnh quái ác này nhưng đều mạnh mẽ vượt qua.

Sức khỏe hiện tại của diva Hồng Nhung

Hành trình chống chọi với ung thư của Hồng Nhung nhận được sự động viên từ phía khán giả. Ảnh: BTC GLTG





Hồng Nhung cho biết, cô phải chịu những biến chứng sau ca phẫu thuật cách đây hơn 1 năm. Điều đó khiến nữ ca sĩ không khỏi bất ngờ vì: "Khi mổ xong, làm các điều trị như xạ trị rồi, đã uống thuốc và gặp gỡ bác sĩ, tôi nghĩ như vậy là xong rồi. Bỗng dưng bây giờ lại có những biến chứng mà tôi phải đến bệnh viện để giải quyết".

Giọng ca 7X tâm sự, thời gian qua cô phải ra vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Dù vậy, Hồng Nhung vẫn duy trì việc biểu diễn trên sân khấu và sắp xếp lịch trình để chăm sóc cho các con.

Theo VTC News, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Phải nói 4 tháng gần đây là quãng thời gian khó khăn đối với tôi. Mặc dù những tiểu phẫu tôi thực hiện được các bác sĩ chăm sóc tận tình nhưng chỉ ở mức độ giải quyết hiện tượng chứ chưa tìm được nguyên nhân sâu xa của biến chứng này để chữa khỏi hẳn".

Hồng Nhung (áo xanh) trong một lần đi khám sức khỏe. Ảnh: NVCC.





Theo Hồng Nhung, một trong những vấn đề quan trọng nhất ở thời điểm này chính là tâm lý. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân không tránh khỏi lo lắng, hoang mang dù biết rằng trường hợp của mình còn nhẹ so với người những người khác. Với Hồng Nhung, đây cũng là một thử thách về lòng kiên nhẫn trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Nói thêm về cuộc sống thời gian qua, Hồng Nhung cho biết, thỉnh thoảng cô vẫn ngồi lại để đối thoại với cơ thể mình. Hơn 1 năm kể từ thời điểm công bố mắc ung thư vú, nữ ca sĩ vẫn tích cực điều trị, đồng thời chia sẻ hành trình này với khán giả bằng tinh thần lạc quan, biết ơn cuộc sống. Cô nhấn mạnh: "Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, mình vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng và vẻ đẹp quanh mình".

Khi đối diện với những di chứng sau phẫu thuật, Hồng Nhung vẫn nỗ lực điều trị. Cô nói nhờ nhiều năm sống kỷ luật, tập luyện và nhận được sự yêu thương của mọi người, cô học cách mạnh mẽ hơn trước những biến cố trong cuộc sống.

"Và cũng chính điều đó khiến mình càng muốn hát, muốn sáng tạo, muốn gặp gỡ khán giả và tiếp tục chia sẻ những niềm vui sống. Hồng Nhung lựa chọn không giấu bệnh, bởi nếu câu chuyện của mình có thể giúp thêm một người phụ nữ chủ động đi tầm soát sớm, thì đó đã là điều ý nghĩa", giọng ca 7X chia sẻ.

Cuộc sống hiện tại của diva Hồng Nhung

Diva Hồng Nhung chia sẻ về hành trình chữa bệnh sau hơn 1 năm công bố mắc ung thư.





Thông tin trên Lao động, trong các clip được chia sẻ, nữ ca sĩ cho biết, chị có tâm lý thoải mái khi điều trị bệnh ung thư. Nếu không tập hát hay đi diễn, Hồng Nhung tập thể dục, đọc sách và làm các clip nấu ăn. Chị chia sẻ: "Ở nhà, thay vì ngồi ủ rũ, tôi sẽ nấu ăn. Tôi thích món bánh mì và trái bơ, tôi chế biến theo kiểu mới sẽ dễ ăn hơn...".

Hằng ngày, Hồng Nhung ra khu vườn nhà mình để tập thể dục, tập hít thở. "Tôi cảm thấy khó chịu vì không được tập yoga, vì thế sáng nào tôi cũng dậy sớm và ngồi tập hít thở sâu. Các động tác này như nạp lại năng lượng cho mình", chị nói. Cứ 3 hoặc 6 tháng, nữ ca sĩ đi tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

"Trong quá trình điều trị, tôi từng gặp một số tác dụng phụ của thuốc. Một lần đang lưu diễn ở Tây Ban Nha, mặt tôi bỗng sưng lên vì phản ứng với thuốc. Hay có thời điểm cánh tay bị tê, việc cầm bút cũng khó khăn, chữ viết vốn nắn nót bỗng trở nên nguệch ngoạc.

Những lúc ấy, tôi cũng hoang mang, lập tức hỏi ý kiến bác sĩ. May mắn là mọi chuyện đều được kiểm soát", Hồng Nhung nói.

Hồng Nhung hiện sống trong căn penhouse rộng 650m2 tại TPHCM.

Tháng 1/2025, diva lần đầu tiên công khai về căn bệnh với khán giả. Ban đầu, khi phát hiện bệnh, chị sốc và muốn giấu kín, nhưng sau ca phẫu thuật, nữ ca sĩ đã thay đổi quyết định, lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình.

Hồng Nhung sinh năm 1970, trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Chị sở hữu sự nghiệp rực rỡ, có tầm ảnh hưởng sâu rộng nên được mệnh danh là diva làng nhạc Việt, cùng với Thanh Lam, Mỹ Linh và Hà Trần.

Từ nhỏ, Hồng Nhung đã bộc lộ năng khiếu văn học và ngoại ngữ nhưng chị lại dành đam mê lớn nhất cho âm nhạc.

Năm 10 tuổi, Hồng Nhung thi tuyển vào Cung Thiếu nhi Hà Nội. Năm 15 tuổi, chị giành giải thưởng lớn đầu tiên là Huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

Chị thể hiện thành công ca khúc của nhiều nhạc sĩ như: Văn Cao, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Bảo Chấn, Quốc Bảo... Tên tuổi của nữ ca sĩ cũng gắn liền với nhiều bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.