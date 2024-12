Tin tối 18/12: Hé lộ địa phương có mức thưởng Tết cao nhất cả nước; Miền Bắc lại sắp đón 2 đợt không khí lạnh mạnh

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cô gái trẻ rơi xuống sông Đồng Nai

Trục vớt ô tô lao xuống sông Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Liên quan vụ tai nạn xảy ra trên cầu Đồng Nai cũ (TP Dĩ An, Bình Dương) khiến nữ tài xế điều khiển ô tô con tử vong, trên VietnamNet, cơ quan chức năng đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo Khu quản lý đường bộ IV, Cục đường bộ (Bộ GTVT), vị trí xảy ra tai nạn thuộc quốc lộ 1 (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - khu vực cầu Đồng Nai cũ).

Theo đó, nữ tài xế điều khiển ô tô BKS 60A - 460.XX lưu thông hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến cầu, ô tô đâm lên lề bộ hành cầu Đồng Nai cũ, làm gẫy lan can cầu tại vị trí nhịp 7 và lao xuống sông (khe hở giữa cầu Đồng Nai cũ và mới).

Khu quản lý đường bộ IV cho biết, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường thẳng, có biển báo tốc độ giới hạn 70km/h, vạch kẻ đường và biển cảnh báo đầy đủ. Mặt đường bằng phẳng, không có ổ gà hay dấu hiệu bất thường về hạ tầng giao thông.

Tuyến đường này thuộc phạm vi Khu quản lý đường bộ IV quản lý, còn công tác bảo dưỡng do Công ty CP quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 thực hiện.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Các đối tượng và tang vật bị Công an Quảng Bình bắt giữ, khởi tố.

Theo NDO, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa khởi tố vụ, khởi tố 7 bị can và bắt tạm giam 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Hùng (SN 1993), Hà Thị Nghiến (SN 2004, vợ của Hùng), Phạm Văn Quang (SN 1993), Vũ Văn Quang (SN 1996), Nguyễn Văn Thiệp (SN 1993), Vũ Xuân Tú (SN 1994) và Trần Văn Lâm (SN 2006) cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương. Lợi dụng việc mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội đang phổ biến hiện nay, vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ hơn giá thị trường 1,5-3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, mới 100%...

Sau khi khách hàng đồng ý chốt đơn, các đối tượng gửi đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp Iphone mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng. Chúng cũng yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho người mua kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán trước mới được nhận hàng.

Khi người mua đã chuyển tiền cho đơn vị vận chuyển xong, kiểm tra phát hiện đơn hàng không đúng như thỏa thuận thì cũng không thể khiếu nại để lấy lại tiền do chính sách của các đơn vị vận chuyển.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 2/2023 đến nay, ước tính nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng của Công an Quảng Bình thu giữ nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động; vỏ hộp điện thoại Iphone các loại; 24 thẻ ngân hàng các loại; 10 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng các tang vật khác liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được Công an thành phố Đồng Hới mở rộng điều tra.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 700 triệu đồng

Ảnh minh họa: TL

Theo TPO, Sở LĐ,TB&XH TP Đà Nẵng, đã nhận được báo cáo từ 135 doanh nghiệp về kết quả tiền lương năm 2024 và dự kiến kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2025, Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Theo đó, về tiền lương trong năm nay, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trả tiền lương cao nhất hơn 369,4 triệu đồng/tháng, thấp nhất 4,3 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng Tết 2025, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất 35 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 46 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất 17 triệu đồng, thấp nhất 200 ngàn đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 220 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất 1,5 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 700 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết Dương lịch 2025 cao nhất 223 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất 475,5 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Trước đó nhiều địa phương cũng đã thông báo mức thưởng Tết 2025, trong đó một lao động ở Long An được thưởng 519 triệu đồng.

Miền Bắc lại sắp đón 2 đợt không khí lạnh mạnh

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp. Ảnh minh họa: TL

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, 2 đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc

Dự báo khoảng đêm 18-22/12, miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng bởi hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ rét đậm, rét hại.

Đêm 18-19/12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường xuống miền Bắc và tiếp tục được bổ sung vào ngày 21-22/12.

Trong khoảng thời gian này, Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc trời rét đậm về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ.

Các nơi còn lại của miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa đêm nay và sáng mai có mưa vài nơi, trời hửng nắng về trưa và chiều; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/12 đến ngày 27/12

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 19-22/12, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

- Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Thời tiết có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét.

- Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ khoảng ngày 23-25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; từ ngày 26/12 mưa giảm dần.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết khu vực có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng đêm 23-25/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đánh sập sới bạc hơn 1,1 triệu USD do nữ quái ở Huế cầm đầu

Phạm Thị Bích Ngọc được xác định là kẻ thuê nhà, tổ chức cho con bạc sát phạt bằng hình thức xóc đĩa trực tuyến với số tiền lên đến hơn 1,1 triệu USD. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định khen thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an TP Huế số tiền 10.000.000 đồng (trích tiền từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh) do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa địa điểm tổ chức đánh bạc qua mạng tại số nhà 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế).

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đó, lúc 14h ngày 26/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế kiểm tra tại số nhà 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba) do Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) thuê với mục đích tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa trực tuyến qua mạng Internet.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Ngọc đang tổ chức cho 05 người khách đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa với tổng số tiền cá cược là 81.740.000 đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế xác định, cuối tháng 7/2024, Phạm Thị Bích Ngọc thuê mặt bằng tại 19 Lê Thánh Tôn và trang bị ba dàn máy tính để bàn có kết nối mạng Internet để tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức nêu trên.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, từ ngày 08/9/2024 – 26/10/2024, Phạm Thị Bích Ngọc tổ chức cho nhiều người chơi xóc đĩa trực tuyến với số tiền hơn 1,1 triệu USD.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Ngọc về tội tổ chức đánh bạc quy định tại Khoản 2, Điều 322, Bộ luật hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TP Cần Thơ làm đường hoa nghệ thuật xuân Ất Tỵ 2025 hơn 5,8 tỉ đồng

Công nhân thi công đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học năm 2018. Ảnh: NHẪN NAM

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Tuấn (Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ) cho biết, đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ năm nay được tổ chức tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều).

Ngày 17/12, UBND TP Cần Thơ có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đường hoa nghệ thuật "Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Ất Tỵ năm 2025".

Theo đó, chủ đầu tư là Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ. Công việc chính của gói thầu là gia công, lắp đặt đường hoa nghệ thuật "Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Ất Tỵ năm 2025".

Giá gói thầu hơn 5,8 tỉ đồng từ nguồn vận động tài trợ. Thời gian thực hiện trong 25 ngày.

Trước đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ đã có thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Hiểu liên quan đến đường hoa nghệ thuật chào năm mới 2025. Theo đó, ông Hiểu đề nghị UBND TP có kế hoạch tổ chức đường hoa nghệ thuật để tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm đến và không gian văn hóa để nhân dân vui xuân. Địa điểm tổ chức trên đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học.