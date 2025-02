Tin tối 6/2: Thông tin mới nhất về vụ nữ sinh lớp 11 mất tích cùng thanh niên lạ vào mùng 5 Tết; Ninh Bình lên tiếng vụ du khách bị lừa 1 tỷ đồng khi đặt phòng qua fanpage có 'tích xanh'

Nữ sinh lớp 11 mất tích cùng thanh niên lạ vào mùng 5 Tết: Đang ở miền Nam cùng bạn trai, không tiết lộ địa chỉ

Ngày 5/2, công an phường Chiềng An (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo tìm kiếm cháu Quàng Hương Giang (17 tuổi), học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu, đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên từ 2/2 đến nay vẫn chưa về.

Nữ sinh Quàng Hương Giang (Ảnh gia đình cung cấp)

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Vietnamnet, bà Cà Thị Xuân (mẹ cháu G.) cho biết, gia đình đã liên lạc được với G. Theo bà Xuân, khi gọi điện về, G. nói rằng con vẫn an toàn và cho biết đang ở miền Nam với bạn trai (tên T.). Tuy nhiên không cung cấp địa chỉ cụ thể.

"Tôi hỏi nhưng cháu không nói địa chỉ cụ thể, sau đó tôi có bảo cho tôi gặp người nhà T. hoặc số điện thoại để liên lạc thì cháu không cung cấp với rất nhiều lý do khác nhau", bà Xuân nói.

Trước đó, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 3/2, chị Cà Thị Xuân (43 tuổi, ở phường Chiềng An, TP Sơn La) tới cơ quan công an trình báo, khoảng 15h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), con gái chị là Quàng Hương Giang đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên (con chị Xuân giới thiệu nam thanh niên tên là N.T.T., 18 tuổi, quê ở Lâm Đồng), đến nay vẫn chưa về. Khi đi cháu Giang có mang theo quần áo và đi xe đạp điện màu đen.

Chị Cà Thị Xuân cho biết, tới thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa tìm được con gái. Tuy nhiên vào chiều cùng ngày, chị có nhận được bức thư tay do con gái viết, nhờ 3 bạn cùng lớp gửi cho chị với nội dung “do mẹ hay chửi và đánh nên con mới bỏ đi”.

Theo chị Xuân, vào ngày 29 Tết vừa qua, con gái chị dẫn một nam thanh niên tên N.T.T. (18 tuổi, quê ở Lâm Đồng) về nhà và bảo bố mẹ cho cậu ta ở lại chơi Tết, tới khoảng tháng 4 nam thanh niên kia sẽ về quê. “Thấy con gái nói vậy tôi liền từ chối và bảo với nam thanh niên kia rằng, chỉ cho cậu ta ở lại chơi qua ngày Tết rồi về quê, bởi con gái tôi đang tuổi ăn tuổi học. Trong những ngày ở nhà tôi, tôi cũng không cho 2 cháu ngủ chung giường”, chị Xuân thông tin.

Cũng theo chị Xuân, tới mùng 4 Tết, nam thanh niên kia bỏ đi, sau đó tới mùng 5 Tết thì cậu ta quay lại nhà chị để lấy một túi quần áo để quên. Sau đó cả con gái chị cùng nam thanh niên kia mất liên lạc từ hôm đó tới nay.

Ninh Bình lên tiếng vụ du khách bị lừa 1 tỷ đồng khi đặt phòng qua fanpage có 'tích xanh'

Sáng 6/2, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết Sở đã nắm bắt được thông tin về vụ việc một khách du lịch bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng khi đặt phòng qua fanpage có tích xanh giả mạo một cơ sở lưu trú tại tỉnh Ninh Bình. Hiện, Sở Du lịch đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Tiền Phong online đưa tin.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về vụ việc một du khách đã đặt phòng cho hai người lớn và hai trẻ em từ ngày 31/1 đến 3/2 tại khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà, và bị lừa hơn 1 tỷ đồng.

Bể tắm ngoài trời ở khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà. Ảnh: M.Đ

Cụ thể theo phản ánh, khách hàng đã đặt phòng cho 2 người lớn và 2 trẻ em từ ngày 31/1 đến 3/2. Sau khi liên lạc và được tư vấn qua fanpage, họ đã chuyển khoản đặt cọc 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sự việc trở nên phức tạp khi đối tượng thông báo khách đã chuyển sai nội dung và yêu cầu chuyển lại tiền để bộ phận kế toán xác nhận và lấy lại số tiền thừa. Sau nhiều lần chuyển khoản, tổng số tiền mà khách đã chuyển cho kẻ lừa đảo lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Kết cục, khi không thể liên lạc được với khu nghỉ dưỡng, khách mới phát hiện bị lừa và báo công an.

Về sự việc này, ông Bùi Văn Mạnh, sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ lừa đảo, Sở Du lịch Ninh Bình đã cử phòng chức năng đến làm việc với khu nghỉ dưỡng liên quan để hướng dẫn xử lý và thông báo cho du khách biết.

Ông Mạnh cho biết: "Trước Tết Nguyên đán 2025, khu nghỉ dưỡng này đã từng bị các đối tượng xấu mạo danh, tạo trang web và fanpage Facebook giả mạo, có giao diện giống như trang chính thức của khu nghỉ dưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo”.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cũng cho biết đơn vị thường xuyên khuyến cáo các khu, điểm du lịch, khách sạn, homestay trên địa bàn tỉnh về việc cảnh giác với các hành vi lừa đảo nhằm bảo vệ du khách khỏi bị lợi dụng. Trước Tết Ất Tỵ 2025, Sở Du lịch đã gửi văn bản tới tất cả các cơ sở lưu trú, yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm du lịch. Sở cũng yêu cầu các đơn vị khi phát hiện trang web, fanpage giả mạo cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý, tránh ảnh hưởng đến du khách cũng như hình ảnh du lịch Ninh Bình.

Khách hàng bị mất tiền từ trang fanpage giả mạo.

Ở diễn biến khác, bà Cẩm Hằng, Quản lý khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà, cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc và đã cảnh báo cũng như báo cáo lên chính quyền địa phương và Sở Du lịch để xử lý về việc fanpage giả mạo. Dù fanpage này có tích xanh, bà Hằng khẳng định đây là một trang giả mạo và không phải kênh chính thức của khu nghỉ dưỡng.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cũng cho biết chỉ nhận tiền cọc khoảng 1-2 triệu đồng đối với khách đặt nhiều phòng, và khách sẽ thanh toán phần còn lại khi nhận phòng. Nếu khách bị yêu cầu chuyển tiền cọc nhiều lần với lý do sai nội dung, đó có thể là dấu hiệu của một vụ lừa đảo.

Sở Giáo dục Hà Nội thông tin thời gian công bố môn thứ ba thi vào lớp 10

Sáng nay (6/2) đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, vào cuối tháng 3/2025 đơn vị này sẽ công bố môn thi thứ ba vào lớp 10. VietnamNet đưa tin.

Theo quy chế tuyển sinh THPT của Bộ GD-ĐT, kỳ thi lớp 10 gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba; trong đó môn thứ ba phải thay đổi sau 3 năm. Hiện một số tỉnh thành đã công bố môn thi thứ ba.

Về kế hoạch công bố môn thi thứ ba, sáng nay (6/2), đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, vào cuối tháng 3/2025 đơn vị này sẽ công bố môn thi thứ ba vào lớp 10.

Sở cũng cho biết, để các trường THCS thuận lợi trong công tác dạy và học; học sinh chủ động trong học và ôn, ngay từ cuối tháng 8/2024, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố cấu trúc định dạng và đề minh họa các môn: Toán; ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Tin học, Giáo dục công dân; đồng thời khẳng định đó là căn cứ để xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị: các trường THCS chỉ đạo tổ chuyên môn nghiên cứu, áp dụng cấu trúc định dạng đề thi phù hợp với từng môn học để học sinh lớp 9 làm quen; tăng cường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ma trận kiểm tra theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học; khuyến khích xây dựng thư viện số về đề kiểm tra, khảo sát, chia sẻ với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để cùng trao đổi, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá.

Người đàn ông đi lạc 7 ngày trong rừng

Ngày 6/2, tin từ UBND xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy người đàn ông trên địa bàn sau 7 ngày mất tích. Người Lao Động đưa tin.

Ông Lương Xuân H. được tìm thấy trong rừng sau 7 ngày mất tích

Trước đó, ngày 29/1 (tức mùng Một Tết Ất Tỵ), gia đình ông Lương Xuân H. (SN 1978; ngụ thôn Thanh Hương, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) đã trình báo chính quyền địa phương về việc ông H. rời nhà đi từ trưa ngày 1 Tết, sau đó không thấy trở về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy chính quyền địa phương, người thân và bà con chòm xóm đã huy động lực lượng tìm kiếm ông H.. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, vẫn không thấy tung tích của ông H..

Đến khoảng 16 giờ ngày 4/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), lực lượng chức năng và người thân bất ngờ tìm thấy ông H. trong rừng, ở khu vực đồi Hón Trại, cách nhà khoảng 2 km.

Theo đại diện UBND xã Hóa Quỳ, thời điểm tìm thấy, sức khỏe ông H. tương đối ổn định, dù 7 ngày ở trong rừng không có đồ ăn, thức uống.

Cũng theo đại diện UBND xã Hóa Quỳ, ông H. thuộc đối tượng hưởng bảo trợ xã hội tại địa phương, tuy nhiên ông chưa bao giờ đi khỏi nhà như vừa rồi.

Một tháng áp dụng Nghị định 168, vi phạm giao thông đã giảm 48 nghìn trường hợp

Sáng 6/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông sau 1 tháng Nghị định 168/2024 của Chính phủ có hiệu lực. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 1/1 - 31/1, toàn quốc xảy ra 1.702 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 917 người chết và 1.163 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, đã giảm 26,29% về số vụ, giảm 1,72% về số người chết và giảm 37,71% số người bị thương.

Riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người.

"Theo thống kê từ ngành y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 11%, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm 28,9%. Đáng chú ý, số lượng người bệnh bị tai nạn nặng phải mổ cấp cứu giảm đáng kể", đại diện Cục CSGT thông tin.

Về tình hình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 328 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 48.160 trường hợp, tương đương với 12,8%.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 70.426 trường hợp, giảm 10.484 trường hợp; vi phạm tốc độ 73.043 trường hợp, giảm 1.545 trường hợp...

Đáng chú ý, hành vi không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) là 5.106 trường hợp, giảm 2.957 trường hợp.

Số lượng người vi phạm lỗi vượt đèn đỏ giảm đến 36%. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT đánh giá, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đã được nâng cao, tự giác chấp hành ngay cả khi không có lực lượng CSGT. Khách quốc tế đánh giá cao việc chấp hành của người dân.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Việc xử lý vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông “văn minh”, “hiện đại” và “an toàn”.

Cục CSGT sẽ tham mưu cho Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát hoàn thiện yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với sự phát triển của tình hình kinh tế, xã hội và tốc độ gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông.

Miền Bắc có 3 ngày dưới 2 độ C, khả năng mưa tuyết và băng giá

Đợt không khí lạnh tăng cường từ đêm mai (7/2) có cường độ rất mạnh khiến nền nhiệt toàn miền giảm sâu, rét buốt bao phủ, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và sáng 7/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Mưa tuyết và băng giá có thể xuất hiện vào cao điểm không khí lạnh cuối tuần này.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 6/2 đến sáng 8/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ ngày 7-9/2, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Cơ quan khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên từ đêm nay đến ngày 8/2, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ ngày 7 - 9/2, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông.

Đáng chú ý, từ ngày 7 - 9/2 là thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng mạnh nhất, vùng núi cao miền Bắc có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Hiện tượng này sẽ ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cần triển khai phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Các chuyên gia nhận định, trong tháng 2/2025, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta với tần suất nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, nhất là trong nửa cuối tháng, gây nhiều ngày rét đậm, rét hại ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An.