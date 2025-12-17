Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc phối hợp triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia, bắt giữ 14 đối tượng.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị công an bắt giữ. (Ảnh: CAQT).

Qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm đối tượng là giả danh luật sư, công ty luật để liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo trước đó và hứa sẽ giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp "phí thu hồi" rồi chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng trú tại nhiều địa phương trong nước, do Nguyễn Tiến Thiết (SN 1992, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, tổ chức xuyên quốc gia, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền ước tính gần 1.000 tỷ đồng. Công tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ khi những người này nhập cảnh về Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan và kêu gọi, vận động các đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.