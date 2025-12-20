Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính
GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây cơ quan công an vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người đàn ông ở Hà Nội về việc bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sán giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.
Theo đó, nạn nhân có tham gia website giao dịch được giới thiệu là có giấy phép của Ngân hàng Mỹ. Các đối tượng chủ động liên hệ qua các ứng dụng nhắn tin như Messenger, Telegram và Zalo.
Đánh vào tâm lý của khách hàng, các "chuyên gia tài chính" ban đầu chỉ hướng dẫn nạn nhân nạp số tiền nhỏ (vài triệu đồng). Các giao dịch này đều sinh lời và nạn nhân được rút tiền về tài khoản rất nhanh chóng, sòng phẳng.
Sau khi con mồi đã "cắn câu" và tin tưởng hoàn toàn, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân nâng cấp gói đầu tư, nạp số tiền lớn hơn. Tin lời, người đàn ông này đã liên tiếp chuyển tiền vào hệ thống với tổng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Khi nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường, các "chuyên gia" liền xóa tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội nhóm và chặn mọi phương thức liên lạc.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các website, sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
