Thúy Diễm chụp 'ảnh cưới' với người khác, không phải Lương Thế Thành
GĐXH - Trong bộ ảnh, Trương Minh Thảo và Thuý Diễm vận trang phục áo dài cưới truyền thống cùng mấn đội đầu màu hồng nhạt trẻ trung tươi tắn. Vẻ mặt của cặp đôi trông vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện với cái kết đầy viên mãn cùng nhau.
Sau teaser trailer và teaser poster, phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” tiếp tục tung bộ ảnh “pre-wedding” của chú rể - nam chính Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai) cùng cô dâu. Nhưng lạ thay, cô dâu không phải là cô Thắm (Syni Trang thủ vai) như trong teaser poster mà lại là một gương mặt chưa hề xuất hiện kể cả trong teaser trailer - Thuý Diễm. Vậy rốt cuộc Út Tửng lấy ai trong “Cưới vợ cho cha”?
Trong bộ ảnh, Trương Minh Thảo và Thuý Diễm vận trang phục áo dài cưới truyền thống cùng mấn đội đầu màu hồng nhạt trẻ trung tươi tắn. Vẻ mặt của cặp đôi trông vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện với cái kết đầy viên mãn cùng nhau. Đặc biệt, cô dâu mới còn cực kỳ lộng lẫy với số trang sức “vàng đeo đỏ người”, đậm chất một đám cưới miền Tây. Từ lâu, thói quen đeo nhiều vàng cưới ở miền Tây thể hiện sự giàu sang, sung túc và là lời chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của cô dâu chú rể. Vàng cũng thể hiện tình yêu bền vững, sự quý giá và là của cải đảm bảo an ninh tài chính cho cô dâu chú rể khi chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, hứa hẹn tương lai thịnh vượng.
Bên cạnh đó, vàng còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng, thể hiện sự tôn trọng của gia đình nhà trai và là cách để thu hút tài lộc theo quan niệm phong thủy. Vậy nên, phụ nữ miền Tây nào càng đeo nhiều vàng thì chứng tỏ người đó rất giỏi làm ăn, quán xuyến việc nhà, tề gia nội trợ khéo léo. Đây có thể là một sự hé lộ khéo léo về tính cách của “cô dâu” Thuý Diễm trong “Cưới vợ cho cha” chăng?
Tuy vậy, bộ hình cưới lấp lánh đến loá mắt này cũng có phần cường điệu hoá sự sung túc dành cho cặp đôi mới cưới. Những món trang sức vàng lóng lánh đem đến cảm giác đủ đầy, nhưng cũng mang đến sức nặng, như áp lực vô hình đối với cặp vợ chồng mới khi bước vào ngưỡng cửa quan trọng của đời người. Cùng với mâu thuẫn nặng nề giữa cha con ông Sáu - Út Tửng về chuyện cưới vợ từng được hé lộ trong teaser trailer, liệu đám cưới này có thực sự hạnh phúc, viên mãn như nét mặt của cô dâu chú rể trong bộ hình hay không?
Đây đã là vai diễn điện ảnh thứ 3 của Thuý Diễm trong 2 năm trở lại đây, lần này có vẻ cô đã “thoát vai” dì ghẻ, trở lại với vẻ ngọt ngào vốn đã quen thuộc với khán giả. Dù vậy, nữ diễn viên cho biết, cô mong muốn được bứt phá hơn trong sự nghiệp, thay đổi, mưu cầu nhiều hơn thay vì chấp nhận an toàn như trước nay. Có lẽ vai diễn của Thuý Diễm ở “Cưới vợ cho cha” sẽ mang đến câu chuyện thú vị, bất ngờ nào đó cho khán giả.
Sau khi xuýt xoa với sự hoành tráng của bộ hình cưới của hai nhân vật, hàng loạt dấu hỏi lại hiện lên với khán giả. Vậy rốt cuộc, ai mới là cô dâu của Út Tửng? Liệu có phải Thuý Diễm vào vai vợ của Út Tửng ở thành phố hay không? Tại sao ông Sáu không biết về người vợ này? Và tại sao Út Tửng có vợ ở thành phố nhưng không nói cho cha hay, để mâu thuẫn giữa hai cha con bị đẩy lên căng thẳng tới cực điểm? Có lẽ, khán giả lại phải chờ đến khi “Cưới vợ cho cha” ra rạp vào tháng 11 mới có thể trả lời được hết những dấu hỏi này.
