Động thái của Thúy Diễm - Lương Thế Thành sau tin đồn tan vỡ
GĐXH - Sau tin đồn ly hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có chuyến du lịch chữa lành. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên nhau, khẳng định tình cảm bền chặt.
Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như 'tài tử'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSND Quang Thọ đã dành rất nhiều lời "có cánh" ngợi khen tài năng lẫn sự xinh đẹp của cô học trò nhỏ - Sao mai Lê Minh Ngọc. Cô gái gen Z quê Hà Tĩnh được yêu mến bởi giọng hát hay cùng sự dụng tâm trong nghề nghiệp.
Chân dung con dâu tài sắc của NSND Khải HưngGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - MC Đan Lê là vợ đạo diễn Khải Anh và là con dâu của NSND Khải Hưng, cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn tài năng ở vai trò MC, diễn viên và ca sĩ.
Sau đăng quang hoa hậu, Yến Nhi đã làm ngay điều này với bố mẹGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi ngay sau khi đăng quang đã nghĩ ngay đến việc chăm lo để bù đắp cho bố mẹ.
Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức "V Fest - Vietnam Today" thông tin, ca sĩ Hương Tràm, Vũ và Maydays chính thức xác nhận tham gia đại nhạc hội.
Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - NSƯT Thái Sơn khiến khán giả hụt hẫng khi từ ông bố ấm áp phim "Cha tôi, người ở lại" trở thành Cường "Gà" vai phản diện trong "Có anh, nơi ấy bình yên".
Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.
Một cựu chiến binh Thành cổ tiếc nuối 'Mưa đỏ' có thể sẽ thành công hơn nếu...Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Theo TSKH Đào Chí Thành - cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, "Mưa đỏ" sẽ tránh được những tranh cãi và thành công hơn nếu có một cuộc Hội thảo xây dựng kịch bản, với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ýGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện trong lễ vu quy của 2 con, mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý với khuôn mặt rạng rỡ, mặc áo dài đôi, tone xanh thêu hoa sen.
Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành TrungXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" và "Xa bạn". Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.
Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - "Nỗi đau giữa hòa bình" do Hòa Minzy thể hiện được ê-kíp "Mưa đỏ" lựa chọn là ca khúc chính của phim. Chính điều này đã khiến tên tuổi của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh càng được nhiều khán giả chú ý.
