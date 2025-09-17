Mới nhất
Động thái của Thúy Diễm - Lương Thế Thành sau tin đồn tan vỡ

Thứ tư, 16:37 17/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Sau tin đồn ly hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có chuyến du lịch chữa lành. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên nhau, khẳng định tình cảm bền chặt.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 1.Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 2.

Gần đây, Lương Thế Thành - Thúy Diễm vướng tin đồn trục trặc hôn nhân do Thúy Diễm diễn xuất quá nhập tâm cảnh hôn bạn diễn. Sau đó, Lương Thế Thành đã lên tiếng thấu hiểu và khẳng định tình cảm bền chặt, đồng thời đưa vợ đi chơi cho thoải mái tinh thần sau những ngày mệt mỏi vì tin đồn.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 3.

Lương Thế Thành bày tỏ: “Mấy nay em than buồn nên đưa em đi chơi cho em vui”. Cặp diễn viên gửi con trai Bảo Bảo cho người nhà trông giúp để tận hưởng không gian riêng, hâm nóng tình cảm.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 4.

Theo Thúy Diễm, điểm đến của họ là Măng Đen - một thị trấn ở Kon Tum có khí hậu se se lạnh, không ồn ào và nhịp sống chậm rãi.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 5.

Thúy Diễm chia sẻ cảm giác yên bình khi thức dậy ở một nơi xa, cô cảm thấy "được chữa lành" sau chuỗi ngày căng thẳng.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 6.

Hồi tháng 4/2025, Lương Thế Thành - Thúy Diễm từng gây ấn tượng khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 9 năm "về chung một nhà".

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 7.

Thúy Diễm cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau: "Anh Thành hay tôi chưa làm gì đến độ để đối phương phải ghen. Anh đi đâu mấy ngày, đóng phim với ai tôi cũng biết. Anh ấy là người đàn ông thật thà, có gì cũng kể cho vợ nghe".

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 8.

Trong chuyến đi "hâm nóng" tình cảm, cả hai đốt lửa, tự nướng đồ ăn và thưởng thức bữa tối ngoài trời.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành: Động thái sau tin đồn ly hôn - Ảnh 9.

Cặp đôi không ngần ngại khoe khoảnh khắc bình yên bên nhau như lời khẳng định hôn nhân bền chặt.


 

An Khánh
