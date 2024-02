Tin vui mới dành cho những người muốn cấp và đổi lại hộ chiếu (passport) năm 2024

Năm 2024 những trường hợp này có thể nhờ người khác làm hộ chiếu thay GĐXH - Trường hợp nào có thể nhờ người khác đi làm hộ chiếu (passport) thay mình? Cùng cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Công dân được gia hạn hoặc cấp lại và đổi hộ chiếu (passport) khi nào?

Với hộ chiếu phổ thông, công dân không được gia hạn hộ chiếu. Nếu hộ chiếu bị hết hạn, bị mất, hư hỏng hoặc còn hạn nhưng hết trang thì được cấp mới hộ chiếu.

Hộ chiếu là một trong những loại giấy tờ cần có khi bạn muốn ra nước ngoài.

Với hộ chiếu ngoại giao, công vụ, công dân được cấp và gia hạn khi:

Người có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bị mất, hỏng, hết trang hoặc hết thời hạn sử dụng trong thời gian công tác ở nước ngoài;

Người đang là thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có thay đổi về chức vụ

Người đang ở nước ngoài được bổ nhiệm làm thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài

Vợ, chồng, con chưa đủ 18 tuổi đang ở nước ngoài đi thăm, đi theo, con mới sinh ở nước ngoài của thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

Mức lệ phí cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam từ năm 2024 là bao nhiêu?

Mức phí cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam được sửa đổi bởi Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC như sau: "Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam".

Bổ sung khoản 3 vào Điều 4, cụ thể:

"3. Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này".

Từ 1/1/2024 lệ phí làm, cấp mới hộ chiếu có một số thay đổi.



Theo đó, mức lệ phí cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam từ năm 2024 được quy định như sau:

- Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến:

+ Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025 áp dụng mức thu lệ phí như sau: cấp mới là 180.000 đồng/lần cấp; cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất là 360.000 đồng/lần cấp; cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự là 90.000 đồng/lần cấp.

+ Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi áp dụng mức thu lệ phí như sau: cấp mới là 200.000 đồng/lần cấp; cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất là 400.000 đồng/lần cấp; cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự là 100.000 đồng/lần cấp.

- Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức khác không phải là hình thức trực tuyến thì áp dụng mức thu lệ phí từ năm 2024 sau:

+ Cấp mới là 200.000 đồng/lần cấp.

+ Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất là 400.000 đồng/lần cấp.

+ Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự là 100.000 đồng/lần cấp.

Thời gian xử lý thủ tục gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu?

Thời gian xử lý thủ tục hồ sơ gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu được quy định rõ ràng như sau:

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Nếu nộp hồ sơ lên Phòng quản lý xuất nhập cảnh: Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Nếu nộp hồ sơ lên Cục xuất nhập cảnh: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Tời gian cấp lại hộ chiếu không quá 8 ngày làm việc.

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Thời gian gia hạn hộ chiếu là không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu nộp trực tiếp tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ).

Nếu nộp hồ sơ tại Cơ quan ngoại vụ địa phương, không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan ngoại vụ địa phương chuyển hồ sơ cho Cục Lãnh sự/Sở Ngoại vụ. Sau đó, Cục Lãnh sự/Sở Ngoại vụ thực hiện gia hạn hộ chiếu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ trả kết quả (trong trường hợp gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ ở nước ngoài)

Người bị mất hộ chiếu, muốn cấp lại thì đến đâu?

Người đề nghị cấp lại hộ chiếu (do bị mất) có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đó thường trú hoặc tạm trú dài hạn.

