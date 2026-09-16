2 hoàn cảnh ở Ninh Bình đón nhận thêm tình cảm của bạn đọc hảo tâm

Người mẹ một mình nuôi 3 con thơ

Bài viết "MS 1064: ‘Tết bao giờ bố về?’ – câu hỏi xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi cha nơi làng biển những ngày cận Tết" từng đưa câu chuyện về gia đình anh Đặng Văn Hội và chị Bùi Thị Hảo ở xóm 6, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình đến với bạn đọc.

Anh Hội ra đi ở tuổi 38 trong một lần đi đánh cá thêm vào ban đêm để lo cho cuộc sống gia đình. Sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ với nỗi mất mát không gì bù đắp.

Từ đó, chị Hảo một mình gắng gượng nuôi các con trong điều kiện hết sức khó khăn. Cuộc sống vốn đã thiếu thốn nay càng thêm chật vật khi mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên vai người mẹ.

Biết đến hoàn cảnh của gia đình chị Hảo qua sự kết nối của báo chí, nhiều bạn đọc đã gửi lời động viên và hỗ trợ.

Ngoài những khoản tiền được gửi trực tiếp vào tài khoản cá nhân, gia đình chị Hảo đã nhận 10.129.000 đồng do bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tiền được kết chuyển đến gia đình, giúp mẹ con chị có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Người đàn ông câm điếc có thêm điều kiện chữa bệnh

Cùng nhận được sự sẻ chia của bạn đọc là ông Phạm Văn Thanh, 56 tuổi, ở thôn Bình Thuận, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình – nhân vật trong bài viết "MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần".

Ông Thanh bị câm điếc từ nhỏ. Tuổi thơ của ông thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm khi bố mất sớm, một mình mẹ phải chăm sóc các con.

Khi trưởng thành, tưởng rằng cuộc sống riêng sẽ giúp ông có một mái ấm, nhưng biến cố tiếp tục xảy đến. Vợ và đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã cùng nhau ra đi.

Sau khi người mẹ già qua đời, ông Thanh sống một mình trong bệnh tật và thiếu thốn. Những lúc phát bệnh, phải nằm liệt giường, ông chỉ có thể trông cậy vào sự chăm sóc của các anh em. Tuy nhiên, cuộc sống của họ cũng khó khăn, không có điều kiện đưa ông đi khám thường xuyên.

Cơ thể phù nề, đau nhức kéo dài, có thời điểm ông khó thở và phải nằm liệt giường. Việc không thể nghe, không thể nói khiến sinh hoạt hằng ngày của ông càng trở nên khó khăn. Những bữa ăn đạm bạc chủ yếu nhờ sự cưu mang của hàng xóm.

Sau khi hoàn cảnh được đăng tải, ông Thanh nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc hảo tâm và đã có điều kiện đi khám sức khỏe.

Bên cạnh đó, ông nhận được 9.100.000 đồng do bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tiền này đã được kết chuyển đến ông Thanh, giúp ông có thêm nguồn lực để lo cho cuộc sống và việc điều trị bệnh.

Đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, gia đình chị Hảo và ông Thanh gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với họ trong lúc khó khăn.

Mỗi hoàn cảnh một nỗi đau, một câu chuyện riêng, nhưng sự chung tay của bạn đọc đã trở thành điểm tựa để những người đang chật vật với cuộc sống có thêm niềm tin và điều kiện bước tiếp.

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