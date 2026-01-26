Mới nhất
Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Thứ hai, 21:52 26/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Thuê người về chăm sóc mẹ già 90 tuổi bị đột quỵ, người con trai tại Hà Nội chết lặng khi phát hiện mẹ mình bị nữ giúp việc hành hung dã man. Vụ việc chỉ được phơi bày khi gia đình kiểm tra camera an ninh.

Ngày 26/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành xảy ra tại ngõ 190 Lò Đúc.

Theo đơn trình báo, nạn nhân là bà N. (90 tuổi), hiện đang sinh sống tại ngõ 190 phố Lò Đúc. Do tuổi cao sức yếu và bị di chứng của tai biến (đột quỵ), bà N. không thể tự chăm sóc bản thân. Gia đình anh C. (con trai bà N.) đã quyết định thuê người giúp việc để chăm sóc mẹ hàng ngày.

Hà Nội: Phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành qua camera an ninh - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ video

Ngày 10/1, khi anh C. ghé qua thăm mẹ thì phát hiện trên khuôn mặt mẹ mình xuất hiện nhiều vết thương, phần tai, mắt bên phải bị thâm tím, tụ máu, trong khi phần trán sưng đỏ.

Kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

Hiện, Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành qua camera an ninh - Ảnh 2.Hà Nội: Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ hình sự

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, hành vi đánh hàng xóm của bà Nguyễn Thị Vân Anh tại hành lang chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, TP Hà Nội có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

