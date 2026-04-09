Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái Nguyên

Thứ năm, 17:53 09/04/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từng quả đồi được san mở, những trụ cầu cạn dần vươn cao giữa vùng núi, công trường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, Thái Nguyên đang “tăng tốc” sau thời gian dài thi công. Dự án được kỳ vọng tạo động lực kết nối liên vùng, hướng tới trở thành đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Hà Nội – Cao Bằng trong tương lai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án cao tốc đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên với tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, dài gần 29km, quy mô 4 làn xe.

Toàn cảnh tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn nhìn từ trên cao đang dần hình thành, nhiều đoạn nền đường đã được san gạt, mở tuyến xuyên qua đồi núi.

Mặt bằng dự án ở nhiều đoạn đã được san lấp phẳng. Công tác gia cố, xử lý ta-ly dương cũng đã lộ diện.

Các trụ cầu cạn bắt đầu lộ diện, hệ thống cốt thép và cốp pha được lắp dựng để chuẩn bị đổ bê tông thân trụ.

Một số vị trí đã hoàn thiện phần thân trụ cầu, lắp dầm và thi công kết cấu nhịp cầu.

Công nhân thi công trên cao tại hạng mục cầu cạn, hệ thống cốt thép được lắp đặt dày đặc.

Công nhân gia công cốt thép ngay tại công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công

Nhiều khu vực nền đường được đào sâu qua sườn núi, tạo mặt bằng thi công cho tuyến cao tốc 4 làn xe.

Máy móc hoạt động liên tục tại các điểm đắp nền, san gạt đất đá sau khi giải quyết được bãi đổ thải.

Trước đó, dự án từng phải dừng thi công chậm do bãi đổ thải. Sau khi địa phương vận động người dân đồng thuận bố trí các vị trí đổ đất đá, nhiều đoạn tuyến đã được triển khai trở lại.

Tại cuộc họp ngày 1/4 do lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chủ trì, công tác giải phóng mặt bằng được đánh giá có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công một số hạng mục chính.

Hiện các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành những hạng mục trọng điểm, từng bước hình thành tuyến cao tốc kết nối khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Theo đại diện Ban điều hành dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 25%.

Video toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng ở Thái Nguyên:



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top