Tóc Tiên lại khiến fan 'dậy sóng'
GĐXH - Tóc Tiên lại khiến fan dậy sóng với bộ ảnh diện nội y gợi cảm. Hình thể săn chắc và phong cách táo bạo của nữ ca sĩ gây tranh cãi.
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