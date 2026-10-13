Tóc Tiên lại khiến fan 'dậy sóng'

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng bộ ảnh vẫn nằm trong giới hạn của phong cách thời trang gợi cảm, không quá phản cảm như một số nhận xét. Không ít bình luận tập trung vào vóc dáng của Tóc Tiên. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ sở hữu hình thể săn chắc, tỷ lệ cơ thể cân đối và thần thái cuốn hút ở tuổi 37.