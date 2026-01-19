Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trước khi ly hôn, Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã 'lộ' nhiều dấu hiệu đường ai nấy đi

Thứ hai, 17:00 19/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tóc Tiên - Hoàng Touliver chia tay trong 'hòa bình' nhưng trước đó, họ cũng có những dấu hiệu "rạn nứt". Dù đã cố gắng hàn gắn nhưng cả hai vẫn đưa ra quyết định cuối cùng trong sự tiếc nuối với khán giả.

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc "hack tuổi" ngỡ ngàng ra sao?Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.

Tóc Tiên mới đây đã viết những dòng thông báo "dừng lại trong vai trò vợ chồng" với Hoàng Touliver. Trước đó, cặp đôi đã xuất hiện những tin đồn "rạn nứt" nhưng ở thời điểm ấy, cả 2 vẫn chưa lên tiếng.

Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã &quot;rạn nứt&quot; từ lúc nào? - Ảnh 2.

Tóc Tiên trong 8 tháng gần đây thường đi du lịch cùng bạn bè mà không có chồng đi cùng.

Từ tháng 6/2025, hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã xuất hiện những tin đồn rạn nứt. Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã đăng tải bức ảnh chụp một mình trong chiều hoàng hôn cùng bản nhạc tâm trạng. Lời bài hát ẩn ý về chuyện chia tay, nuối tiếc quá khứ. Ngay khi xuất hiện hình ảnh cùng lời bài hát tâm trạng, mạng xã hội đã xuất hiện những tin đồn về cuộc hôn nhân của cô. 

Tháng 7/2025, Tóc Tiên lại đi chơi một mình cùng người bạn thân thiết - ca sĩ Mai Tiến Dũng ở đảo Bình Ba. Vẫn như tháng trước, nữ ca sĩ vẫn đăng tải những dòng tâm sự buồn bã và có phần cô đơn. Chính những dòng viết này đã khiến khán giả một lần nữa tin rằng hôn nhân của cô đang gặp trục trặc.

Đến tháng 9/2025, Tóc Tiên được cho là dọn ra căn hộ chung cư mới. Bằng chứng được chính nữ ca sĩ tiết lộ. Theo đó trên trang cá nhân, Tóc Tiên hé mở một số hình ảnh view thành phố nhìn từ cửa sổ của căn hộ. Trước đó, cô sống cùng Hoàng Touliver trong biệt thự gần 300 m2 ở khu Thảo Điền.

Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã &quot;rạn nứt&quot; từ lúc nào? - Ảnh 3.

Tóc Tiên được cho là chuyển ra ngoài sinh sống từ tháng 9/2025.

Và trong tháng 12/2025, khi đi du lịch cùng bạn bè ở Đà Lạt, Tóc Tiên đã không còn "check-in" ở địa điểm quen - khu homestay chung của cô và Hoàng Touliver. Chính việc này đã khiến cư dân mạng đồn đoán cả 2 đã đường ai nấy đi.

Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã &quot;rạn nứt&quot; từ lúc nào? - Ảnh 4.

Hiện tại, Tóc Tiên chỉ tập trung cho sự nghiệp âm nhạc.

Nếu như trước đây, Tóc Tiên thường đi chơi cùng Hoàng Touliver thì hiện tại, cô chỉ đi với bạn bè. Hiện tại, cô chỉ tập trung cho sự nghiệp và cô chỉ muốn đời sống của mình được yên bình.

Ảnh: FBNV

Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại "trong vai trò vợ chồng"Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại 'trong vai trò vợ chồng'

GĐXH - Tóc Tiên đã chính thức thông báo cô và Hoàng Touliver đã chính thức chia tay sau 10 năm ở bên nhau. Cả 2 đã trải qua những tháng ngày khó khăn và thử thách để đưa ra quyết định này.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

Thanh Thảo về Việt Nam dự tiệc ở biệt thự 400m2 của Quang Dũng

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh Thảo mới đây đã trở về Việt Nam và hội ngội cùng bạn bè tại biệt thự 400m2 của ca sĩ Quang Dũng. Qua những hình ảnh này, khán giả biết thêm về cuộc sống của ca sĩ Quang Dũng.

Ca sĩ nào sẽ được chọn biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng?

Ca sĩ nào sẽ được chọn biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được xác định là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra vào 20h10 ngày 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vinh dự và tự hào là một trong số ít nghệ sĩ được tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ.

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, MC Đan Lê chọn cho mình một tâm thế chủ động để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, sau một năm rời công việc quen thuộc, nữ MC sinh năm 1984 có cuộc sống ra sao?

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Thu Hằng - nữ sinh quê Thanh Hóa đang là thí sinh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với vóc dáng ấn tượng, thành tích học tập xuất sắc.

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.

MaiQuin là ai, tài năng ra sao?

MaiQuin là ai, tài năng ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - MaiQuinn mới đây đã vướng phải tin đồn liên quan đến hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver. Dù đã lên tiếng khẳng định không liên quan nhưng nữ ca sĩ gen Z vẫn bị khán giả tò mò về thân thế lẫn nhan sắc.

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài sẽ mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho khán giả.

Xem nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Thế giới showbiz
Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top