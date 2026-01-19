Trước khi ly hôn, Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã 'lộ' nhiều dấu hiệu đường ai nấy đi
GĐXH - Tóc Tiên - Hoàng Touliver chia tay trong 'hòa bình' nhưng trước đó, họ cũng có những dấu hiệu "rạn nứt". Dù đã cố gắng hàn gắn nhưng cả hai vẫn đưa ra quyết định cuối cùng trong sự tiếc nuối với khán giả.
Tóc Tiên mới đây đã viết những dòng thông báo "dừng lại trong vai trò vợ chồng" với Hoàng Touliver. Trước đó, cặp đôi đã xuất hiện những tin đồn "rạn nứt" nhưng ở thời điểm ấy, cả 2 vẫn chưa lên tiếng.
Từ tháng 6/2025, hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã xuất hiện những tin đồn rạn nứt. Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã đăng tải bức ảnh chụp một mình trong chiều hoàng hôn cùng bản nhạc tâm trạng. Lời bài hát ẩn ý về chuyện chia tay, nuối tiếc quá khứ. Ngay khi xuất hiện hình ảnh cùng lời bài hát tâm trạng, mạng xã hội đã xuất hiện những tin đồn về cuộc hôn nhân của cô.
Tháng 7/2025, Tóc Tiên lại đi chơi một mình cùng người bạn thân thiết - ca sĩ Mai Tiến Dũng ở đảo Bình Ba. Vẫn như tháng trước, nữ ca sĩ vẫn đăng tải những dòng tâm sự buồn bã và có phần cô đơn. Chính những dòng viết này đã khiến khán giả một lần nữa tin rằng hôn nhân của cô đang gặp trục trặc.
Đến tháng 9/2025, Tóc Tiên được cho là dọn ra căn hộ chung cư mới. Bằng chứng được chính nữ ca sĩ tiết lộ. Theo đó trên trang cá nhân, Tóc Tiên hé mở một số hình ảnh view thành phố nhìn từ cửa sổ của căn hộ. Trước đó, cô sống cùng Hoàng Touliver trong biệt thự gần 300 m2 ở khu Thảo Điền.
Và trong tháng 12/2025, khi đi du lịch cùng bạn bè ở Đà Lạt, Tóc Tiên đã không còn "check-in" ở địa điểm quen - khu homestay chung của cô và Hoàng Touliver. Chính việc này đã khiến cư dân mạng đồn đoán cả 2 đã đường ai nấy đi.
Nếu như trước đây, Tóc Tiên thường đi chơi cùng Hoàng Touliver thì hiện tại, cô chỉ đi với bạn bè. Hiện tại, cô chỉ tập trung cho sự nghiệp và cô chỉ muốn đời sống của mình được yên bình.
Ảnh: FBNV
