Mẹ chồng sống cùng 12 năm, tôi vừa nhận sổ hưu bà lập tức đòi hỏi: Lần đầu tiên tôi thẳng tay từ chối!

Tôi năm nay 58 tuổi, vừa chính thức nhận sổ hưu, chồng tôi cũng nghỉ hưu từ năm ngoái. Vợ chồng tôi gắn bó với nhau hơn ba mươi năm, cả đời chăm chỉ, tằn tiện từng đồng. Thời trẻ hai đứa thức khuya dậy sớm kiếm sống, vừa nuôi con ăn học vừa trả nợ mua nhà. Tôi chưa từng được sống thong dong lấy một ngày.

12 năm trước, bố chồng qua đời vì bệnh nặng, ở quê chỉ còn mỗi mẹ chồng đơn độc. Bà sức khỏe kém, chân tay yếu ớt, chồng tôi thương mẹ nên bàn với tôi đón bà lên thành phố ở cùng. Vốn tính thương người, lại nghĩ "bách thiện hiếu làm đầu", tôi đồng ý không một chút đắn đo.

Từ năm đó, mẹ chồng chính thức dọn về căn nhà của chúng tôi. Và cái nếp ấy kéo dài suốt 12 năm trời.

12 năm hết lòng tận tụy chăm sóc mẹ chồng

Suốt 12 năm ở cùng, toàn bộ việc nhà từ mâm cơm ba bữa đến miếng ăn giặt giũ của mẹ chồng đều dồn lên vai tôi. Chồng tôi tính đại khái, đi làm về là nghỉ ngơi chứ ít khi chạm tay vào việc bếp núc.

Tôi vừa đi làm ở xưởng, vừa quán xuyến việc nhà. Sáng chưa rõ mặt người đã thức dậy đi chợ nấu ăn, lau dọn; mẹ chồng đau đầu chóng mặt là tôi chạy đi mua thuốc, túc trực bên giường; quần áo bốn mùa đều một tay tôi giặt giũ, gấp gọn. Mẹ chồng tôi kỹ tính, ăn uống khẩu vị khắt khe, chê bai điều gì tôi cũng chỉ biết nén thở dài rồi sửa sang lại cho vừa ý bà.

Hàng xóm sang chơi, thấy tôi quay mòng mòng trong bếp còn bà thong thả uống trà xem tivi, ai cũng bảo: "Bà đúng là có phúc mới vớ được cô dâu thảo". Những lúc ấy tôi chỉ cười xòa. Tôi nghĩ đơn giản: Gia hòa vạn sự hưng, mình chịu khó một chút mà nhà cửa êm ấm thì có sá gì.

Năm nay bước sang tuổi 58, tôi chính thức nghỉ hưu. Trút bỏ gánh nặng công việc, tôi lên sẵn kế hoạch cho tuổi già: Sáng đi bộ dưỡng sinh, rảnh rỗi trồng vài chậu hoa, thỉnh thoảng hẹn bạn bè cà phê, đi du lịch đây đó. Tôi muốn bù đắp lại những năm tháng thanh xuân vất vả.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi mới thong dong được vài ngày thì người mẹ chồng vốn sống êm đềm bấy lâu bất ngờ đưa ra một đòi hỏi vô lý.





Sau 12 năm tận tụy chăm sóc mẹ chồng, tôi lần đầu quyết định đặt ra ranh giới khi vừa nhận sổ hưu. Ảnh minh họa

Sững sờ vì sự tính toán "quái gở" có một không hai

Tối hôm đó, sau bữa cơm, chồng tôi ra ngoài đi dạo, trong nhà chỉ còn hai mẹ con. Mẹ chồng ngồi trên sofa nhặt hạt dưa, cất giọng thản nhiên: "Mẫn này, giờ chị nghỉ hưu ở nhà rảnh rỗi rồi, tôi có ý này muốn nói".

Tôi vừa dọn mâm bát vừa đáp: "Vâng, mẹ nói đi ạ".

Bà thong thả nhả vỏ hạt dưa, từng chữ thốt ra nghe tỉnh rụi:

"Bây giờ chị không phải đi làm nữa, quanh quẩn ở nhà cũng chán. Tôi tính thế này, anh chị dọn về quê mà ở, chịu khó trông nom cái nhà cổ với mảnh vườn ngoài ấy. Dưới quê không khí trong lành, hợp dưỡng già. Chị về đó tiện thể trông nhà cho tôi luôn.

Còn căn nhà này, để cho vợ chồng thằng hai chuyển đến ở. Chúng nó đi làm thuê, thuê nhà cực khổ quá. Chị làm dâu trưởng, kinh tế vững vàng hơn thì nhường nhịn, gánh vác giúp em nó".

"Cạch!" – chiếc bát trên tay tôi trượt xuống mâm. Tôi sững sờ nhìn người mẹ chồng mình đã chăm sóc miệt mài 12 năm trời, không tin nổi vào tai mình.

Căn nhà này là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi gom góp suốt mấy mươi năm mới trả xong nợ ngân hàng. 12 năm qua tôi phụng dưỡng bà không một lời than vãn. Thế mà vừa thấy tôi nghỉ hưu, bà không một lời thương xót hay biết ơn, việc đầu tiên bà nghĩ đến lại là đẩy tôi về quê để cướp trắng căn nhà giao cho vợ chồng con thứ – những kẻ chưa từng đóng góp một xu hay chăm sóc bà lấy một ngày!

Lần đầu tiên nổi giận và câu trả lời đanh thép

Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa uất hận đang bùng lên trong ngực. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà nói:

"Mẹ, không bao giờ có chuyện đó. Con sẽ không chuyển đi đâu hết".

Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm làm dâu, tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu của bà.

Mẹ chồng tôi ngẩn người. Bà không ngờ người con dâu ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy suốt mấy chục năm qua lại dám công khai bật lại mình. Mặt bà sa sầm xuống: "Sao chị lại ích kỷ thế? Người một nhà giúp nhau là lẽ thường! Chị về quê ở thì mất gì mà làm ầm lên? Hai vợ chồng anh chị về quê, coi như tôi đổi cái nhà ở quê lấy nhà này. Vợ chồng thằng hai khó khăn, mình làm chị mà không biết thương em à? Chúng nó về đây thì tôi ở với chúng nó, chị cũng không phải chăm sóc tôi nữa".

Tôi nhìn bà, từng câu từng chữ rành rọt:

"Mẹ bảo con ích kỷ? Nếu con ích kỷ thì 12 năm qua con đã không đón mẹ lên đây chăm sóc từng ly từng tí, không gánh hết việc nhà để mẹ thong dong dưỡng già!

Căn nhà này là tài sản của vợ chồng con làm ra, là chốn nương tựa tuổi già của con. Con vất vả cả đời mới nghỉ hưu, không phải để mẹ tính toán rồi đẩy về quê sống khổ! Chú hai khó khăn con hiểu, nhưng con không thể hy sinh sự an yên của mình để thành toàn cho chú ấy.

Mẹ thiên vị con thứ, con chưa từng can thiệp. Nhưng mẹ không được lấy sự tử tế của con ra làm công cụ. 12 năm qua con đã làm tròn đạo hiếu, không hổ thẹn với lòng.

Từ nay về sau, con sẽ không nhường nhịn vô lý nữa. Con không dọn đi, nhà này cũng không cho ai hết. Mẹ muốn ở lại đây, con vẫn phụng dưỡng đàng hoàng. Còn nếu mẹ thấy sống ở đây không vừa ý, mẹ cứ việc về quê. Nhưng muốn lấy nhà của con – tuyệt đối không bao giờ!".

Mẹ chồng tôi cứng họng, mặt lúc xanh lúc tím nhưng không thốt thêm được câu nào.

Lúc chồng tôi đi dạo về, bà lập tức giơ tay khóc lóc tố tôi bất hiếu, ích kỷ. Thay vì hòa cản như mọi lần, chồng tôi lặng yên nghe hết rồi nhẹ nhàng bảo: "Vợ con nói đúng đấy mẹ. Căn nhà này là của hai vợ chồng con, không ai có quyền đuổi cô ấy đi. Mẹ tính thế quá là vô lý và quá bất công với cô ấy quá rồi".

Tử tế phải đi kèm ranh giới

Người phụ nữ nhẫn nại, hiền lành không có nghĩa là kẻ nhu nhược dễ bị chèn ép. Sự tử tế cần có ranh giới, và lòng tốt phải đi kèm với khả năng tự bảo vệ mình.

Tôi đã bước qua tuổi 58, đi qua hơn nửa đời người dầm mưa dãi nắng. Chặng đường còn lại, tôi chỉ muốn sống tử tế với chính mình. Hiếu thuận có mức độ, nhường nhịn có giới hạn. Tôi không hại ai, nhưng quyết không để ai lợi dụng lòng tốt để cướp mất thành quả cả đời mình gầy dựng nên!

Lê Mẫn

Đuổi con dâu về nhà đẻ, câu nói của con trai khiến tôi gục ngã: 'Mẹ vừa lòng chưa, nhà con tan nát rồi' GĐXH - Trải qua đổ vỡ bà mới ngộ ra: Kẻ ngu ngốc nhất trên đời chính là người mẹ tự tay xé nát mái ấm của con trai, để rồi khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.