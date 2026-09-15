Nữ đồng nghiệp vay gần 4 tỷ rồi mất tích, 20 năm sau 1 tin nhắn ngân hàng khiến tôi đứng không vững

Suốt 20 năm, khoản tiền cho nữ đồng nghiệp trở thành nỗi day dứt trong lòng tôi. Cho đến ngày nghỉ hưu, một tin nhắn ngân hàng bất ngờ xuất hiện khiến tôi gần như không tin nổi những gì đang xảy ra.

Khoản tiền cả đời tích góp và quyết định khiến tôi ân hận

Cách đây tròn 20 năm, khi còn đảm nhiệm vị trí phó ban tại một nhà máy cơ khí lớn, cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm bên người vợ giáo viên tiểu học và cậu con trai nhỏ.

Bằng sự chắt chiu qua nhiều năm, vợ chồng tôi gom góp được một khoản tiết kiệm lớn để lo cho tương lai của con.

Tại cơ quan, T. là nữ kế toán kém tôi 10 tuổi. Nổi tiếng nhẹ nhàng, chăm chỉ nhưng hoàn cảnh của T. lại vô cùng trớ trêu khi một mình gánh vác kinh tế nuôi người chồng bệnh tật. Bi kịch ập đến khi bệnh tình của chồng cô chuyển biến xấu, cần gần 3,7 tỷ đồng để phẫu thuật gấp.

Thấy đồng hương rơi vào cảnh tuyệt vọng, dù vợ kịch liệt phản đối, tôi vẫn quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời cho T. vay với niềm tin vào lòng trung thực của người đồng nghiệp.

Món nợ bị đồng nghiệp lừa trở thành hòn đá nặng đè dồn nén trong lòng tôi suốt 20 năm, kéo dài từ thời trung niên cho đến tận ngày cầm quyết định nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Nữ đồng nghiệp biến mất, gia đình rơi vào khủng hoảng

Ca phẫu thuật của chồng T. ban đầu diễn ra thuận lợi. Cô vẫn liên lạc và thông báo rằng chồng đã qua cơn nguy hiểm khiến tôi cũng phần nào yên tâm, nhưng vài tháng sau, những cuộc gọi của T. thưa dần.

Rồi một ngày, số điện thoại của cô báo "thuê bao không tồn tại". Tôi tìm đến địa chỉ nhà T. thì phát hiện ngôi nhà đã bán cho người khác, còn phía bệnh viện và công ty chỉ ghi nhận cô đã xin nghỉ việc để đưa chồng đi chữa trị xa. Món nợ 3,7 tỷ đồng cùng người đồng nghiệp hoàn toàn "bặt vô âm tín".

Sự việc như một cú đòn giáng mạnh vào gia đình tôi. Vợ tôi suy sụp ngất lịm, không khí gia đình luôn căng thẳng vì mâu thuẫn tiền bạc, nhất là khi con trai bước vào giai đoạn tốn kém chi phí học hành.

Món nợ bị lừa trở thành hòn đá nặng đè dồn nén trong lòng tôi suốt 20 năm, kéo dài từ thời trung niên cho đến tận ngày cầm quyết định nghỉ hưu.

Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi vẫn tự trách mình. Tôi không chỉ mất tiền mà còn cảm giác mình đã khiến vợ con phải chịu hậu quả từ một quyết định mà họ không lựa chọn.

Ngày nghỉ hưu, món nợ tưởng đã mất bỗng quay trở lại

Đúng vào ngày nghỉ hưu, khi tôi quyết định khép lại quá khứ cay đắng thì tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 10 tỷ đồng cùng lời nhắn ngắn gọn: "Xin lỗi".

Xác minh từ ngân hàng cho thấy người gửi chính là T. Con số lớn vượt xa cả vốn lẫn lãi khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang.

Tìm hiểu qua những người quen cũ, tôi mới biết bi kịch năm xưa. Sau ca mổ, chồng T. vẫn cần kinh phí điều trị quá lớn. Lâm vào đường cùng, cô đành đưa chồng bỏ đi âm thầm làm thuê gánh nợ.

Dù chồng qua đời 2 năm sau đó, T. vẫn một mình nuôi con trưởng thành với mục tiêu duy nhất: Trả lại món nợ ân tình năm xưa.

Con trai T. lớn lên trở thành một tài năng trong lĩnh vực công nghệ. Ngay khi nhận khoản tiền thưởng lớn từ phát minh mới, cậu lập tức giúp mẹ gửi lại toàn bộ tiền gốc, lãi và khoản bù đắp cho gia đình tôi.

Buông bỏ oán hận để tìm lại sự bình yên

Biết tin T. đang điều trị ung thư giai đoạn cuối, tôi tức tốc vào viện thăm. Đứng trước người đồng nghiệp cũ giờ chỉ còn da bọc xương liên tục nói lời xin lỗi, mọi oán hận trong tôi hoàn toàn tan biến. Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của cô và khẽ đáp: "Thôi… tất cả đã qua rồi".

Tôi quyết định chỉ nhận lại đúng số tiền 3,7 tỷ đồng đã cho vay năm xưa. Với số tiền còn lại, tôi chia đôi một nửa gửi lại cho con trai T. lo chi phí thuốc thang cho mẹ, nửa còn lại quyên góp vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại bệnh viện.

Sau 20 năm, gánh nặng tâm lý cuối cùng đã được trút bỏ, giúp tôi nhận ra rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Thanh Trung

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