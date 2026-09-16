3 năm không chạm vào đồ con dâu mua: Câu nói vô tình nơi góc bếp và sự thật đằng sau khiến tôi bật khóc

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Ở nhà con trai trông cháu ẵm bồng suốt 3 năm, mấy bà bạn già cùng khu hay hỏi tôi có bí quyết gì để giữ gia đạo êm ấm. Tôi thẳng thắn chia sẻ: "Nói ít thôi, làm nhiều lên, và quan trọng nhất – đồ con dâu mua về, tuyệt đối đừng đụng vào".

Mọi người đều cười, bảo tôi khách khí quá. Tôi cũng cười theo, nhưng trong lòng nặng trịch như đeo đá.

Mạch ngầm tủi hờn từ một hộp quả anh đào con dâu mua

Ba năm trước mới lên thành phố, tôi chưa hiểu nhiều về cách sống, sinh hoạt ở đây. Một buổi chiều, thấy trên bàn có hộp quả anh đào to tròn, tím mọng, tôi không kiềm được lòng bèn rửa vài quả ăn thử. Tối đến, tôi vô tình nghe thấy con dâu hạ giọng hỏi chồng trong bếp: "Sao thiếu nhiều thế này, anh ăn à?". Con trai bảo không, con dâu thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài ấy như chiếc kim đâm thấu tai tôi.

Từ hôm đó, tôi tự đặt ra "quy tắc thép": Đồ nó mua về, ngon mấy cũng không chạm. Con dâu mua dâu tây đỏ mọng bảo "Mẹ ăn đi", tôi gạt đi bảo đau răng. Nó mua bánh ngọt, tôi bảo sợ tiểu đường. Nó đặt sữa chua trong tủ lạnh, tôi mở tủ cũng chẳng bao giờ ngó tới. Lâu dần thành thói quen, nó mua đồ về chỉ để trên bàn chứ không mời thêm nữa.

Có lần cháu nội đòi đút dâu tây cho bà. Tôi vừa cắn một miếng, con dâu từ bếp đi ra hốt hoảng: "Mẹ! Quả dâu đó...". Lời chưa dứt, tôi đã cuống quýt nhổ ngay ra giấy khăn: "Bà không ăn, cháu nó đòi đút thôi!".

Đêm đó, tôi nghe con dâu khóc với chồng: "Có phải mẹ có định kiến với em không? Em mua gì mẹ cũng không ăn, là chê con mua dở hay không tin tưởng em?". Tôi cầm ly nước đứng ngoài cửa, chân nặng như đeo chì. Tôi lén xếp sẵn hành lý, tính bỏ về quê cho xong, nhưng nhìn cháu nội ngủ ngon lại không đành lòng.

Lên thành phố chăm cháu suốt 3 năm, tôi ân hận vì sự hiểu lầm với con dâu khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mệt mỏi. Ảnh minh họa

Cơn bùng nổ giải tỏa 1.000 ngày dằn dỗi

Tuần trước, cơ quan con dâu thưởng một thùng kiwi nhập khẩu. Nó tỉ mỉ gọt vỏ, xếp ra đĩa sứ mang đến trước mặt tôi: "Mẹ ăn thử đi, trái này mềm, không chua, tốt cho dạ dày lắm".

Tôi theo thói quen co người lại, xua tay: "Mẹ không thích, để cho cháu ăn".

Cánh tay tôi vừa giơ lên, con dâu đột nhiên đặt mạnh đĩa trái cây xuống bàn, giọng nghẹn lại: "Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Con mua gì mẹ cũng không ăn, có phải con làm gì mẹ cũng không vừa mắt? Con xem mẹ như mẹ ruột, sao mẹ cứ tự coi mình là người ngoài?".

Cơn uất ức nén chịu 3 năm bùng phát, tôi giận dữ đáp trả: "Cô mua đồ tôi đâu dám ăn! Cô quên năm đó tôi ăn mấy quả anh đào, vợ chồng cô xầm xì trong bếp bảo sao thiếu nhiều thế à? Tôi đâu có trơ trẽn đến thế!".

Con dâu ngẩn người, nước mắt giàn giụa. Nó run run nói: "Năm đó... đợt anh đào đó bị báo chí đưa tin nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt mức. Con sợ mẹ ăn vào hại sức khỏe nhưng lại sợ nói ra mẹ ngại, nên mới bảo anh Đại lén vứt đi... Mẹ ơi, con sợ mẹ ăn trúng đồ độc mà!".

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Con dâu mở điện thoại, đưa lại tin tức báo chí và tin nhắn từ 3 năm trước: "Đừng cho mẹ ăn hộp anh đào đó nữa, mai em mang đi trả".

Cởi bỏ "gông cùm" tâm lý để đón nhận yêu thương

Nước mắt tôi trào ra. Suốt 3 năm qua, tôi đề phòng, cảnh giác, mà cái tôi đề phòng lại chính là tấm lòng muốn bảo vệ của con dâu.

Tôi nói: "Là mẹ sai rồi, mẹ suy nghĩ lệch lạc làm khổ con". Con dâu ôm lấy tôi khóc nức nở: "Mẹ ơi, sau này con mua đồ, mẹ ăn dùm con một miếng có được không?". Con trai đứng bên cạnh đỏ mắt cười: "Thế là vụ án lớn nhất nhà mình được phá rồi!".

Cháu nội chạy lại nhét miếng kiwi vào miệng tôi. Vị ngọt mọng nước lan tỏa, lòng tôi vừa chua chát vừa ấm áp.

Hóa ra, đồ con dâu mua không phải là không ăn được. Chính sự mặc cảm và thiếu sẻ chia của tôi đã vô tình dựng lên bức tường ngăn cách gia đình suốt 3 năm qua.

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